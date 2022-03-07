США: в ближайшие дни может стать труднее доставлять оружие в Украину

«Я считаю необычайным, что большая часть поставок оружия поступает в Украину, несмотря на самые сложные обстоятельства», — сказала она журналистам в Мадриде.

По ее словам, международное сообщество оказало огромную поддержку и нашло способы доставлять различные виды помощи в Украину.

«В ближайшие дни это может стать сложнее, и нам нужно найти другие способы», — сказал она, не уточняя.

Западные страны предоставили Украине беспрецедентное количество вооружений, боеприпасов и финансовую помощь с тех пор, как российские войска вторглись в Украину и начали масштабные и сопровождающиеся множеством жертв боевые действия.

В феврале Соединенные Штаты предоставили Украине военной техники на 350 миллионов долларов, что стало крупнейшей поставкой такого рода в ​​истории страны.

При этом Евросоюз обещал выделить Украине 450 миллионов евро для закупки и доставки оружия и военного оборудования.

Киев призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине, воюющей с российскими войсками, в частности предоставить истребители. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил своих западных соседей предоставить боевые самолеты советской эпохи, с которыми знакомы украинские летчики.