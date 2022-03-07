Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что до сих пор доставлять оружие в Украину удавалось, однако в ближайшие дни это может стать значительно труднее, пишет Postimees.
США: в ближайшие дни может стать труднее доставлять оружие в Украину
«Я считаю необычайным, что большая часть поставок оружия поступает в Украину, несмотря на самые сложные обстоятельства», — сказала она журналистам в Мадриде.
По ее словам, международное сообщество оказало огромную поддержку и нашло способы доставлять различные виды помощи в Украину.
«В ближайшие дни это может стать сложнее, и нам нужно найти другие способы», — сказал она, не уточняя.
Западные страны предоставили Украине беспрецедентное количество вооружений, боеприпасов и финансовую помощь с тех пор, как российские войска вторглись в Украину и начали масштабные и сопровождающиеся множеством жертв боевые действия.
В феврале Соединенные Штаты предоставили Украине военной техники на 350 миллионов долларов, что стало крупнейшей поставкой такого рода в истории страны.
При этом Евросоюз обещал выделить Украине 450 миллионов евро для закупки и доставки оружия и военного оборудования.
Киев призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине, воюющей с российскими войсками, в частности предоставить истребители. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил своих западных соседей предоставить боевые самолеты советской эпохи, с которыми знакомы украинские летчики.
«Очень важно, чтобы мы отправляли (в Украину) то, о чем просит Зеленский. Он знает, что больше всего нужно его военным», — сказала она на брифинге в Мадриде в рамках недельного турне в Турцию, Испанию и Северную Африку.