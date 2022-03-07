Что рассказывают беженцы из Украины и европейские волонтеры

Мы нашли им жилье, сейчас они в безопасности. Сейчас все зависит от их решения - либо они едут дальше, либо остаются, интегрируются, учат язык, ищут работу, либо едут назад. Но если ехать дальше, то они не смогут претендовать на статус беженца в другой стране, потому что в Словакии человек находится в безопасности. С этим много вопросов, и эти вопросы решаются на уровне Совета Европы.

Вчера был случай - семья, три женщины, молодой человек 15-16 лет и маленький ребенок. Они приехали, сказали, что хотят получить бесплатное жилье, пожить какое-то время, но оставаться в Словакии не собираются, а поедут в Канаду. А как вы это себе представляете - где мы, а где Канада? У них есть какая-то небольшая сумма денег, 400 евро. Они не знают, сколько стоит билет в Канаду. Они пошли в посольство Канады в Братиславе, там с ними не стали разговаривать, решить свои проблемы они не смогли.

Денег на билеты им не хватает, старшая женщина - бабушка - плачет, рыдает, бросайте меня, говорит, езжайте без меня. Какое-то средневековье. Бабушка, вас никто здесь не оставит, вы здесь под присмотром, вам здесь помогут, найдут жилье, вас здесь накормят, поэтому умирать не нужно, всё будет в порядке. Но нужно решить - либо вы хотите в Канаду на другую сторону Земли, либо вы хотите остаться здесь.

Второй тип беженцев - это иностранные студенты. Африканцы, арабы, которые не имеют украинского гражданства, но у них есть вид на жительство в Украине. Взрослые серьезные мужчины и молодые парни, которые, когда начали бомбить Украину, сразу же собрали вещи и побежали за границу. Они говорят на украинском языке, кричат украинские и антироссийские лозунги, их это забавляет, им это нравится, но чем-то помочь Украине они принципиально не желают. Большинство тех, с кем я общался, это студенты-медики. Сейчас они могли бы помочь и мирному населению, и в другой сфере, но они не желают.