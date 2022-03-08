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Студия Postimees: обучение детей беженцев – отдельные классы или своя школа?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: обучение детей беженцев – отдельные классы или своя школа?
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Власти столицы намерены создать общую школу для детей беженцев, в которой они смогут завершить учебный год. А что дальше? Временную школу сменят отдельные классы в обычных школах? Каких рисков необходимо избежать?

В студию Rus.Postimees приглашен вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев. Смотрите прямой эфир в 13:30!

  • Сколько заявок на прием в школы Таллинна поступило от беженцев? Какое количество дополнительных учебных мест может потребоваться? 
  • Где будут учиться дети на первых порах? Все ли школы готовы к приему новых учеников?
  • На какой базе может быть создана временная школа для детей беженцев? В какие сроки?
  • Кто и как будет обучать в ней детей?
  • Каковы планы на новый учебный год? В школы с каким языком обучения будут направлены украинцы?
  • Каких рисков следует избежать?
  • Помогает ли Министерство образования Таллинну в решении вопросов обучения детей беженцев?
  • Как рассказывать о войне на уроках истории?
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