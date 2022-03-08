Власти столицы намерены создать общую школу для детей беженцев, в которой они смогут завершить учебный год. А что дальше? Временную школу сменят отдельные классы в обычных школах? Каких рисков необходимо избежать?
Студия Postimees: обучение детей беженцев – отдельные классы или своя школа?
13:30
Студия Postimees: обучение детей беженцев – отдельные классы или своя школа?
В студию Rus.Postimees приглашен вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев. Смотрите прямой эфир в 13:30!
- Сколько заявок на прием в школы Таллинна поступило от беженцев? Какое количество дополнительных учебных мест может потребоваться?
- Где будут учиться дети на первых порах? Все ли школы готовы к приему новых учеников?
- На какой базе может быть создана временная школа для детей беженцев? В какие сроки?
- Кто и как будет обучать в ней детей?
- Каковы планы на новый учебный год? В школы с каким языком обучения будут направлены украинцы?
- Каких рисков следует избежать?
- Помогает ли Министерство образования Таллинну в решении вопросов обучения детей беженцев?
- Как рассказывать о войне на уроках истории?