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Александр Большунов: этапы Кубка мира даже не собираюсь смотреть

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Александр Большунов: этапы Кубка мира даже не собираюсь смотреть
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Александр Большунов. ОИ в Пекине 2022.
Александр Большунов. ОИ в Пекине 2022. Фото: ROMAN PILIPEY

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов ответил, смотрел ли мужской марафон классическим стилем, который прошёл в рамках этапа Кубка мира в Осло. Весь подиум гонки заняли норвежцы, сообщает "Чемпионат".

«Нет, я не смотрел, потому что не вижу смысла. Потому что Дёминский был гораздо круче и по конкуренции, и по зрителям. Этапы Кубка мира на данный момент уже даже не собираюсь смотреть, неактуально. Что касается Хольменколленского марафона, цель была его выиграть. Но получилось, что пришлось приехать в Россию и здесь порадовать болельщиков, выиграть.

Откуда черпаю силы? Гонки проходят, я всё забываю и настраиваюсь на новые результаты. Силы приходят, когда выходишь на старт», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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