Александр Большунов: этапы Кубка мира даже не собираюсь смотреть

«Нет, я не смотрел, потому что не вижу смысла. Потому что Дёминский был гораздо круче и по конкуренции, и по зрителям. Этапы Кубка мира на данный момент уже даже не собираюсь смотреть, неактуально. Что касается Хольменколленского марафона, цель была его выиграть. Но получилось, что пришлось приехать в Россию и здесь порадовать болельщиков, выиграть.