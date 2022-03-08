Спортсмены России и Белоруссии могут соревноваться еще в шести олимпийских дисциплинах

Например, международная ассоциция скейтборда только в понедельник решила начать следовать рекомендациям МОК в отношении России и Белоруссии и не организовывать в обозримом будущем на их площадках ни одного соревнования.

Также спортсменам из Белоруссии и России запретили выступать под их флагами, хотя более жестких санкций на атлетов не наложили, разрешив им выходить на старты под нейтральным флагом.

«Спортсменов и команды можно акцептировать лишь нейтрально – нельзя демонстрировать символов ни одного государства, цвета, флага и гимна».

Портал Inside The Gamez, который серьезно занимается спортивной политикой и освещением Олимпийских игр, сообщает, что скейт – одна из шести входящих в программу Олимпийских Игр спортивных дисциплин, в которых команды России и Белоруссии еще могут соревноваться под нейтральным флагом.

Полный запрет на участие спортсменов из этих стран не применяется еще в плавании, велоспорте, дзюдо, теннисе и гандболе. Хотя Европейский союз гандбола все же отстранил от состязаний российские клубы и сборные.