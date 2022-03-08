В России пригрозили остановить поставки газа по "Северному потоку - 1"

«Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий несмотря ни на что Россия всегда была надежным партнером. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу», - заметил он.

Новак также заметил, что увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 млн куб. м/с, что эквивалентно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 млрд куб. м газа в год. «Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня. Также осуществляются поставки через "Северный поток-1", "Ямал-Европа", "Турецкий поток" и "Голубой поток"», - подчеркнул вице-премьер.

"При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока - 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток- 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%», - подчеркнул он.

«Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», - заметил вице-премьер РФ.

«К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет. Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке», - подчеркнул он.