Уже более 1,7 млн украинцев выехали из страны после нападения российских войск, и поток вынужденных переселенцев может существенно возрасти. Евросоюз обещает принять бездомных украинцев "с распростертыми объятиями".
Куда поехали 1,7 млн украинских беженцев?
Уже более 1,7 млн украинцев выехали из страны после нападения российских войск, и поток вынужденных переселенцев может стать еще больше. Евросоюз обещает принять бездомных украинцев "с распростертыми объятиями".
В прошедшие выходные стало известно, что за 10 дней с начала боевых действий территорию Украины покинули более полутора миллионов человек.
По словам комиссара ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, столь масштабного исхода вынужденных переселенцев в Европе не видели со времен Второй мировой.
Куда бегут украинцы
Основная масса переселенцев движется на запад. В основном через границу с Польшей, но и в Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову беженцы прибывают десятками тысяч. Масштабы бегства в Россию и Беларусь существенно меньше.
Согласно последней статистике ООН:
- Польша приняла более 1 млн беженцев.
- Венгрия - 180 тыс.
- Молдавия - 82,7 тыс.
- Словакия - 128 тыс.
- Румыния - 78,9 тыс.
- Россия - 53 тыс.
- Беларусь - 406 человек.
По данным ООН, примерно 183 тыс. из общего числа украинских переселенцев направились через эти страны дальше на Запад, в другие государства Евросоюза.
Как покидают Украину?
На границе с Польшей людям порой приходится ждать на холоде по 60 часов. Некоторые выезжающие в Румынию ждали по 20 часов.
Многим не хватило места в покидавших украинские города поездах.
Беженцам сообщают, что для прохода через границу им не обязательно иметь документы, но все же лучше взять загранпаспорт, свидетельства о рождении всех детей и медицинские документы.
Чтобы получить официальный статус беженца, приехавший должен иметь украинское гражданство или быть законным резидентом Украины - например, студентом из-за рубежа.
По некоторым сообщениям, из страны не выпускают людей из африканских стран. В администрации президента Нигерии Мохаммаду Бухари еще в конце февраля заявляли о группе нигерийских студентов, которым запретили въезд в Польшу, после чего они были вынуждены вернуться в Украину, чтобы позже выбраться из страны уже через Венгрию.
Еще одну группу нигерийских студентов экстренно эвакуируют из Сум, координируя вывоз через украинский МИД.
Как помогают беженцам
В граничащих с Украиной странах беженцы могут жить в центрах размещения или у родственников. Им предоставляют питание и медицинские услуги.
В Польше, пока принявшей больше всех украинских беженцев, также готовится специальный медицинский железнодорожный состав для вывоза раненых из соседней страны.
Глава управления ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил "экстраординарные" усилия Польши в помощи соседу, но кризис, по его словам, грозит превратиться в "логистический кошмар": беженцы продолжают прибывать тысячами.
Правительство Румынии готово оплачивать жилье 70 тысячам прибывших в течение месяца и предлагает им финансовую помощь для покупки еды и одежды. Такие же меры предусмотрены в Венгрии. Детей из прибывших семей устраивают в школы.
Чехия вводит для беженцев из Украины особую визу, которая позволит им жить в стране. Центр приема беженцев открыт в пражском конгресс-центре в южной части города.
Польша и Словакия попросили у ЕС помощи с приемом беженцев. Германия и Греция послали в Словакию палатки, одеяла и маски, а Франция предоставила Польше лекарства и медицинское оборудование.
Евросоюз готовится дать украинцам, бегущим в Польшу право жить и работать в о всех 27 его странах на период до трех лет.
Также им полагаются пособия, жилье, медицинские услуги, а детям - образование.
Что делает Британия?
Британский премьер Борис Джонсон говорил, что Соединенное Королевство готово принять до 200 тыс. беженцев из Украины. В Министерстве иностранных дел обещали скоро предоставить больше деталей.
Сейчас украинцы имеют право подавать на британскую визу если они состоят в родстве с живущим в Украине гражданином или гражданкой Британии.
Киевский виза-центр сейчас закрыт, но открыт львовский. Также на визу можно подать из соседней страны.
Сколько беженцев остается внутри страны?
По оценкам ООН, на Украине остается около 160 тыс. внутренних переселенцев - лишившихся крова людей, врвменно живущих в основном у друзей и родственников.
В Евросоюзе считают, что это число может вырасти до семи миллионов, а всего война затронет жизни 18 млн человек.
Сотрудники ООН пытаются помочь внутренним беженцам, но из-за войны это очень сложно. Помощь готовятся доставить в западную Украину - там ситуация не так напряжена.