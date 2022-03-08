Студия Postimees: действительно ли закрытие неба над Украиной увеличивает риск войны между Россией и НАТО?

Достигнута договоренность о проведении 10 марта встреч глав МИДов Украины и России в турецкой Анталье. Обречены ли эти переговоры стать формальностью, или же есть шансы на хотя бы небольшое снижение интенсивности боевых действий по их результатам?

В России ограничивается свобода перемещений резервистов и призывников. Реквизируется гражданский транспорт. Означает ли это, что на войну в России могут начать отправлять тех, кто совсем недавно даже не мог себе этого представить?

Эстония заявила о готовности принять 10 000 беженцев; 77 процентов населения Эстонии, согласно данным социологов, приветствуют прием беженцев из Украины. Справятся ли Эстония и вообще Европа со спровоцированным войной новым миграционным кризисом?