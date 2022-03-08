Германия и Венгрия не откажутся от поставок энергоносителей из России

«Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России. Сейчас нет другого способа обеспечить энергопоставки в Европу для производства тепла, электроснабжения и промышленности. Поэтому импорт пока не планируют останавливать», отметил Шольц.

Ранее сообщалось, что США обсуждают это с европейскими союзниками эмбарго на закупку российских нефти и газа. Вопрос будет решаться на саммите 10-11 марта. Глава Минэкономики Франции сообщил, что Европа рассматривает дополнительные санкции в отношении России, пока держит их в секрете, но жителям Франции уже рекомендуют постараться сократить расходы энергии.

На этом фоне цена газа в Европе подобралась к отметке в четыре тысячи долларов за тысячу кубов. Цена нефти превысит исторические максимумы в два-три раза, если будет принято решение запретить импорт из России, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Венгрия также не поддержит включение энергетического сектора в антироссийские санкции ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минфина страны.

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что его правительство не поддерживает энергетические санкции против Москвы. По его оценке, уже введенные санкции причиняют российской экономике существенный ущерб.

"Те, кто хотят расширить санкции, хотят, чтобы жители Венгрии оплатили цену войны", - сказал Варга.