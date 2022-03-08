Postimees запускает портал на украинском языке

В связи с трагическими событиями в Украине и большим количеством беженцев, приезжающих в том числе в нашу страну, мы приняли решение сделать все от нас зависящее, чтобы информация была доступна и нашим украинским читателям на их родном языке. С 8 марта Postimees запускает портал на украинском ukraina.postimees.ee.