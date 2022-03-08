В связи с трагическими событиями в Украине и большим количеством беженцев, приезжающих в том числе в нашу страну, мы приняли решение сделать все от нас зависящее, чтобы информация была доступна и нашим украинским читателям на их родном языке. С 8 марта Postimees запускает портал на украинском ukraina.postimees.ee.
Postimees запускает портал на украинском языке
Postimees запускает портал на украинском языке
Здесь вы найдете последние актуальные новости, полезную информацию для тех, кто уже обосновался в Эстонии, и тех, кому еще только предстоит сделать это, а также лучшие материалы журналистов Postimees, в том числе репортажи из охваченной войной Украины.
Редакция Postimees надеется, что вместе нам будет легче преодолеть эти трудные времена.
Информацию на украинском языке можно присылать на адрес ukraina@postimees.ee.
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