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Postimees запускает портал на украинском языке

rus.postimees.ee
Postimees запускает портал на украинском языке
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Флаг Украины.
Флаг Украины. Фото: Internet

В связи с трагическими событиями в Украине и большим количеством беженцев, приезжающих в том числе в нашу страну, мы приняли решение сделать все от нас зависящее, чтобы информация была доступна и нашим украинским читателям на их родном языке. С 8 марта Postimees запускает портал на украинском ukraina.postimees.ee.

Здесь вы найдете последние актуальные новости, полезную информацию для тех, кто уже обосновался в Эстонии, и тех, кому еще только предстоит сделать это, а также лучшие материалы журналистов Postimees, в том числе репортажи из охваченной войной Украины.

Редакция Postimees надеется, что вместе нам будет легче преодолеть эти трудные времена.

Информацию на украинском языке можно присылать на адрес ukraina@postimees.ee.

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