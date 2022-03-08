В связи с визитом в Таллинн госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник в течение дня в движении транспорта в Таллинне ожидаются изменения, возможны остановки транспортных потоков на несколько минут, сообщила Пыхьяская префектура.
На время визита Энтони Блинкена в центре Таллинна ожидаются изменения в движении
На время визита Энтони Блинкена в центре Таллинна ожидаются изменения в движении
По данным Департамента полиции и погранохраны, движение транспорта будет приостановлено для того, чтобы пропустить колонну машин, сопровождающих Блинкена по центру города.
Некоторые ограничения для движения и парковки были введены уже в понедельник в Старом Таллинне и в районе Торнимяэ. Автобусная остановка «Торнимяэ» перед гостиницей Swissotell временно перенесена на несколько сотен метров в сторону центра города. Все временные изменения и ограничения будут сняты во вторник вечером.
«Мы призываем содействовать созданию безопасности на улицах и уверены, что такое сотрудничество с нашими союзниками будет способствовать повышению защищенности каждого жителя Эстонии», - отметили в префектуре.