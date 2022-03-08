На время визита Энтони Блинкена в центре Таллинна ожидаются изменения в движении

По данным Департамента полиции и погранохраны, движение транспорта будет приостановлено для того, чтобы пропустить колонну машин, сопровождающих Блинкена по центру города.

Некоторые ограничения для движения и парковки были введены уже в понедельник в Старом Таллинне и в районе Торнимяэ. Автобусная остановка «Торнимяэ» перед гостиницей Swissotell временно перенесена на несколько сотен метров в сторону центра города. Все временные изменения и ограничения будут сняты во вторник вечером.