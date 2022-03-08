В Доме Хопнера состоится мастер-класс по созданию вечернего женского аромата

Вечер пройдет в старинном каминном зале и прилегающих помещениях, программа будет состоять из двух частей. В первой части участники мероприятия смогут только прикоснуться к тайне Розы: им расскажут о самом загадочном и мистическом компоненте лучших чувственных парфюмов. Розу издревле называют «королевой парфюмерии». В Европу ее завезли крестоносцы. Масло розы входит в состав около 40 % мужских и более 90 % женских парфюмерных ароматов. Во время первой части программы вечера можно будет вспомнить ароматы-шедевры, а также приобрести некоторые парфюмы из личной коллекции парфюмера.

Тайна Розы раскроется по-настоящему во время второй части мероприятия. Опытный парфюмер познакомит с искусством создания ароматов и расскажет о природных афродизиаках – веществах, усиливающих интерес и влечение, которые часто используются при создании ароматов для особого случая. Под руководством мастера каждый участник мероприятия создаст для себя уникальный аромат, который заберет с собой в изящном флаконе и подарочной упаковке.

Организаторы вечера гарантируют всем участникам отличное настроение, новые знания и незабываемые впечатления. Мастер-класс по созданию вечернего женского аромата – это отличная идея для подарка мужчинам, которые хотят как-то особенно порадовать своих вторых половинок по случаю Женского дня.

Билеты возможно приобрести через Piletilevi. В стоимость включены все рабочие материалы настоящей лаборатории парфюмера, созданный аромат с флаконом и подарочной упаковкой, дегустация винтажных и авторских парфюмов.