Погранпункт в Нарве: что думают прибывающие из России в Эстонию о событиях в Украине

Предположительно, говорит ведущая Катрин Луст, большинство россиян поддерживают деятельность Путина в Украине и называют ее спасательной операцией. Россиянам в частности внушают, что это военная операция поддержки в так называемых Луганской и Донецкой Народных Республиках. Еще одна цель российских войск — демилитаризовать всю Украину и спасти ее от нацистского правительства.

На фоне всего этого у программы Kuuuurija возник простой вопрос к людям, приехавшим в Эстонию из России: что будет, если российские войска вторгнутся в Эстонию? Ждёт ли нас в этом случае Третья мировая война?



В связи с прекращением авиасообщения между Россией и странами Запада, большое количество россиян прибывает в Эстонию через пограничный пункт Нарва. Многие хотят двинуть отсюда дальше в Европу, но есть и те, кто постоянно живет в Эстонии, а в начале украинской войны просто оказались в России, откуда сейчас вернулись.

Игорь приехал в Эстонию на автобусе из Москвы, потому что здесь живет его мама. Молодой москвич явно подавлен происходящим. По его словам, сейчас все охвачены страхом.

Трийн уже почти год живет в Санкт-Петербурге. Однако с началом украинской войны она решила упаковать чемоданы, забрать с собой двух милых собачек и вернуться на родину. На вопрос, что она будет делать, если в Эстонии начнется война, Трийн говорит, что еще не думала так далеко - пока ей было важно выбраться из России, но судя по тому, как обострилась ситуация, уже ни в чем нельзя быть уверенным.

Два господина, вернувшиеся из Ивангорода, постоянно живут в Силламяэ. В Россию они ездили, чтобы обновить свои рыболовные снасти. По словам одного из них, Николая, в российских масс-медиа прошел слух, будто президент Украины хочет восстановить ядерный потенциал страны. А это очень опасная ситуация для России, считают рыбаки из Силламяэ.

Леонид, гражданин Эстонии родом из Нарва-Йыэсуу, ездил в Россию за покупками и пробыл там всего несколько дней. Леонид говорит, что единственная война началась восемь лет назад, когда Луганская и Донецкая народные республики хотели независимости от Украины. По словам Леонида, действия России в Украине вполне оправданы, а продуманные шаги Путина были предприняты только для защиты своего народа и государственности.

Дарья родом из Нарвы, но уже несколько лет живет в родном городе Владимира Путина, пятимиллионном Санкт-Петербурге. По словам Дарьи, большинство ее друзей и здесь, и в России, уже успели поссориться из-за Украины. Дарья также рассказала о ежедневных демонстрациях на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.



Нарвитянин Артур убежден, что в Украине сейчас действительно идет война. Репортер Kuuuurija также спросила Артура, что он будет делать, если вдруг большая Россия нападет на Эстонию. "Хороший вопрос, но, наверное, будет плохой ответ", - говорит на это Артур.



Олег из Латвии был весьма краток, комментируя происходящее в Украине. "Я пацифист и считаю, что любая война - это очень плохо".

Завершающая репортаж молодая пара в автомобиле признается, что мысли о возможности Третьей мировой войны их пугают.