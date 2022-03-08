Что не так с тезисом "у власти в Украине фашисты"? Фактчек Би-би-си

Более 150 ученых из различных институтов, изучающих геноцид и нацизм, заявили, что риторика российских властей не подтверждается фактами.

Есть ли фашисты во власти в Украине?

Если коротко, нет. Фашистская идеология в Украине напрямую запрещена законом, но даже правые и крайне правые партии, которые часто называются фашистскими российской пропагандой, не имеют сколь угодно значимой популярности.

В 2019 году украинские националистические партии и радикальные организации выдвинули единого кандидата на пост президента Украины. В итоге он набрал 1,6% голосов.

Победивший на выборах с 74% голосов Владимир Зеленский имеет еврейские корни. Во время Второй мировой войны три родственника Зеленского стали жертвами Холокоста, а его родной дед прошел войну в составе Красной армии и был награжден боевыми орденами.

Во время президентства предшественника Зеленского Петра Порошенко (которого некоторые комментаторы в России обвиняли в симпатиях к неонацистам) должность премьер-министра три года занимал Владимир Гройсман, также являющийся выходцем из еврейской семьи.

На последних парламентских выборах в Украине (в 2019 году) коалиция националистических и правых партий (в том числе признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Правый сектор") смогла набрать только 2,15% голосов, вообще не пройдя в Раду. Праворадикальная партия "Свобода" получила в парламенте лишь одно место по мажоритарному округу.

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош лишился своего депутатского мандата.

Более того, поддержка населением радикальных партий Украины стабильно снижается, начиная с 2012 года. Тогда на выборах в Верховную раду партия "Свобода" набрала 10,44%. На выборах 2014 года радикальные партии в сумме получили 6,4%. В 2019 году - только 2,15%.

Что с радикальными группировками?

В разных регионах Украины существует несколько десятков организаций, придерживающихся радикальных взглядов. Однако их численность и популярность невелики, подчеркивают эксперты.

"Они существуют, но в самой России есть по меньшей мере столько же ультраправых группировок, сколько и в Украине", - отмечает профессор Университета Санкт-Галлена в Швейцарии Ульрих Шмид, специализирующийся на изучении правых движений в Восточной Европе.

Одно из наиболее известных формирований существует на базе полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен в России), который сейчас входит в структуру Национальной гвардии Украины. "Азов" изначально был создан как добровольческий батальон для борьбы с вооруженными сторонниками самопровозглашенных республик Донбасса, действовавших при поддержке России.

Сейчас "Азов" - это зонтичная структура, в которую входят и одноименный полк, и политическая партия "Национальный корпус", и молодежные организации, и охранные фирмы. В беседах с журналистами члены полка "Азов" неоднократно высказывали ультраправые взгляды, некоторые озвучивали идеи превосходства белой расы.