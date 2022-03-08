Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает страны Балтии в связи с агрессией России на Украине. Сегодня Блинкен и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас дали совместную пресс-конференцию в Доме Стенбока в Таллинне, пишет Postimees.
Госсекретарь США в Таллинне: НАТО продолжает укреплять Восточное крыло
Находящийся с государственным визитом в Эстонии госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции подчеркнул, что Вашингтон вместе с другими союзниками по НАТО продолжит укреплять оборону восточного крыла Альянса. «В последние дни мы наблюдаем эскалацию агрессии против Украины и готовы к худшему. Мы к этому подготовлены».
Блинкен сообщил, что за последнюю неделю он посетил несколько европейских столиц от Брюсселя до Вильнюса и Риги, а также побывал в центре приема беженцев в Польше, постоял на украинской земле с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и посетил Молдову, которая стремится к интеграции с Западом.
«На каждой остановке я подчеркивал основные объединяющие нас ценности: демократия, правовое государство, суверенитет и уважение территориальной целостности, международный порядок, основанный на правилах, который делает возможным мир и стабильность повсюду», – сказал Блинкен.
«Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы помочь тем, кто находится в Украине, а также тем, кто бежал, – продолжил госсекретарь США. – Мы также помогаем поднять цену продолжения этой войны для Кремля.»
Блинкен отметил, что ценит взгляды Эстонии на российские проблемы, потому что у эстонцев, живших в условиях советской оккупации и агрессивной позиции России, есть ценная информация, которой можно поделиться с другими, и страны Балтии понимают важность поддержки Украины сегодня.
Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден попросил Конгресс США выделить еще 10 миллиардов долларов для значительного наращивания в Украине безопасности, гуманитарной и экономической помощи.
«Эстония, со своей стороны, очень помогла Украине, в том числе противотанковыми ракетами «Джавелин», гаубицами, продовольствием, медицинской помощью и пообещала принять 10 000 беженцев в дома и общины Эстонии», – перечислил Блинкен.
«Мы также повсюду в Прибалтике видели, как люди поддерживают украинский народ. Мы видели на домах сине-желтые флаги. Это потрясающее выражение солидарности», – отметил он.
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Эстонией, и повторил слова президента Байдена о том, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории своих союзников.
«Наша приверженность статье 5 непоколебима. Нападение на одного – нападение на всех. Вместе с союзниками по НАТО мы готовы противостоять любой угрозе», – сказал Блинкен.
Блинкен отметил, что впервые в истории НАТО после российской агрессии были развернуты силы быстрого реагирования и многие союзники увеличили свое присутствие на восточном крыле Североатлантического союза, предоставив дополнительное оборудование и мощь.
«Президент Байден приказал отправить в Европу еще 7000 военнослужащих и развернул силы, уже находящиеся в Европе, на восточное крыло НАТО. Среди прочего, мы отправили истребители и еще более усилили миссию НАТО по воздушной безопасности. Мы также работаем с Эстонией и другими странами Балтии в области кибер- и энергетической защиты, что также имеет решающее значение с точки зрения безопасности», – сказал Блинкен.
«За последние 30 лет страны Балтии сформировали демократическую стену, контрастирующую с авторитарными веяниями, которые Москва пытается протолкнуть в Европу, – сказал Блинкен, подчеркнув историю успеха Эстонии в цифровой сфере и развитии демократических институтов. – Что отличает вашу страну от Москвы, которая берет на мушку журналистов и наполняет Интернет и эфир дезинформацией, как в мире, так и у себя.».
«Многие (россияне) не знают, что их правительство делает в Украине. Они считают российских солдат героями, которые помогают мирным жителям.
Москва запретила Фейсбук и Твиттер, чтобы облегчить проталкивание своей лжи», – сказал Блинкен, заявив, что усилия по противодействию кремлевской дезинформации будут продолжены.
Госсекретарь США отметил, что многие ведущие компании покинули Россию, а рубль продолжает падать. «Президент Путин превратил Россию в государство-изгоя, – сказал он. – Мы надеемся, что россияне узнают, почему это происходит на самом деле.»
«Это не война русского народа. Это не освободительная война или что-то еще, в чем их убеждали. Это война президента Путина по подавлению суверенного государства. И пока он не прекратит, мир возлагает на него ответственность за нее», – заявил Блинкен.
«Очень важно, чтобы демократические страны, такие как Эстония и все страны Балтии, продолжали демонстрировать лучшее направление и соответствовали задаче, актуальной сейчас. Соединенные Штаты поддерживают вас», – добавил он.
Во время своего визита в Эстонию Блинкен встретился с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс и премьер-министром Кайей Каллас.