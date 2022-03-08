Госсекретарь США в Таллинне: НАТО продолжает укреплять Восточное крыло

Находящийся с государственным визитом в Эстонии госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции подчеркнул, что Вашингтон вместе с другими союзниками по НАТО продолжит укреплять оборону восточного крыла Альянса. «В последние дни мы наблюдаем эскалацию агрессии против Украины и готовы к худшему. Мы к этому подготовлены».

Блинкен сообщил, что за последнюю неделю он посетил несколько европейских столиц от Брюсселя до Вильнюса и Риги, а также побывал в центре приема беженцев в Польше, постоял на украинской земле с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и посетил Молдову, которая стремится к интеграции с Западом.

«На каждой остановке я подчеркивал основные объединяющие нас ценности: демократия, правовое государство, суверенитет и уважение территориальной целостности, международный порядок, основанный на правилах, который делает возможным мир и стабильность повсюду», – сказал Блинкен.

«Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы помочь тем, кто находится в Украине, а также тем, кто бежал, – продолжил госсекретарь США. – Мы также помогаем поднять цену продолжения этой войны для Кремля.»

Блинкен отметил, что ценит взгляды Эстонии на российские проблемы, потому что у эстонцев, живших в условиях советской оккупации и агрессивной позиции России, есть ценная информация, которой можно поделиться с другими, и страны Балтии понимают важность поддержки Украины сегодня.

Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден попросил Конгресс США выделить еще 10 миллиардов долларов для значительного наращивания в Украине безопасности, гуманитарной и экономической помощи.

«Эстония, со своей стороны, очень помогла Украине, в том числе противотанковыми ракетами «Джавелин», гаубицами, продовольствием, медицинской помощью и пообещала принять 10 000 беженцев в дома и общины Эстонии», – перечислил Блинкен.

«Мы также повсюду в Прибалтике видели, как люди поддерживают украинский народ. Мы видели на домах сине-желтые флаги. Это потрясающее выражение солидарности», – отметил он.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Эстонией, и повторил слова президента Байдена о том, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории своих союзников.

«Наша приверженность статье 5 непоколебима. Нападение на одного – нападение на всех. Вместе с союзниками по НАТО мы готовы противостоять любой угрозе», – сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что впервые в истории НАТО после российской агрессии были развернуты силы быстрого реагирования и многие союзники увеличили свое присутствие на восточном крыле Североатлантического союза, предоставив дополнительное оборудование и мощь.