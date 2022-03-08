"Репортеры без границ" призывают Германию принять российских журналистов

По данным портала "Агентство", с начала вторжения в Украину в изгнании оказались не менее 150 работников российских СМИ, пишет DW.

"Своими драконовскими мерами цензуры Кремль вынудил большое число независимых журналистов бежать за границу после начала нападения на Украину", - заявил в Берлине глава "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). "Федеральное правительство Германии, а также правительства соседних стран должны принять работников СМИ без лишней бюрократии и предложить им защиту. Мы пытаемся поддержать смелых журналистов, которые все еще работают в России, среди прочего, намерением использовать больше серверов в сети анонимизации Tor, и в настоящее время расширяем свои обязательства в этой сфере", - пояснил он.

Как сообщил ранее в тот же день находящийся в изгнании информационый портал "Агентство", с начала российского вторжения в Украину около 150 журналистов покинули РФ, в том числе почти весь московский офис редакции Meduza, а также ряд сотрудников радио "Эхо Москвы", "Новой газеты" и телекомпании "Дождь".

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о вторжении в Украину, назвав это "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи.

Населенные пункты во многих регионах соседней страны ежедневно подвергаются обстрелам. Российские войска не оставляют попыток захватить ряд крупных городов. При этом российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". В соцсетях и СМИ есть многочисленные свидетельства обратного: видео обстрелов жилых кварталов украинских городов.