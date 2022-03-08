Злоумышленники проникли в церковь, киоск и на стройку

В Тискре аналитика видеоохраны зарегистрировала движение на территории стройки: трое молодых людей шли к теплякам. Их лица скрывали маски, в руках у одного из них был лом. Мужчины заглядывали во все окна тепляков подряд, но когда вскоре на место прибыли патрульный экипаж и полиция, найти кого-либо на территории не удалось.

Мобильная видеоохрана G4S передала сигнал взлома, зафиксированный в одной из таллиннских церквей. В запрещенной зоне были обнаружены два молодых человека, забравшихся на леса. Прибывшие на место происшествия патрульные экипажи спугнули злоумышленников, но поймать их не удалось.

В Кохтла-Ярве отреагировавший на сигнал взлома патрульный экипаж обнаружил, что в одном из киосков взломаны рольставни и разбита витрина. Охранник не увидел в округе подозрительных лиц, вызванная на место происшествия полиция зарегистрировала инцидент. По предварительным данным, из киоска ничего не пропало.