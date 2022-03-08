За сутки в Эстонии скончались девять человек с коронавирусом

По состоянию на утро 8 марта, в больницах находится 620 пациентов с коронавирусом. Из них 283 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 172 человека, или 60,8% не были вакцинированы, а 111, или 39,2% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 68 новых историй болезни, из которых в 23 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 31 пациента с симптомами COVID-19. Скончались девять человек с коронавирусом, их статут вакцинации уточняется: 52-летняя женщина, 74-летний мужчина, 81-летний мужчина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летняя женщина, 92-летняя женщина и 93-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 203,0 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 248,8 невакцинированных в день.

За сутки было введено 775 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 94 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 434 762 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.