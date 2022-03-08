Финансовая комиссия поддержала освобождение пожертвований Украине от подоходного налога

Комиссия рассмотрела предложения, поступившие от Торгово-промышленной палаты, Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии и Министерства финансов, а также представленный фракцией "Отечества" законопроект. Все инициативы по оказанию помощи Украине ставят перед собой одну цель, но несколько отличаются с точки зрения технического исполнения и охвата.

Председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник сказал, что этот вопрос крайне актуален и нуждается в скорейшем решении, чтобы создать наилучшие возможности оказания помощи людям в Украине в условиях войны.