Кая Каллас: есть надежда, что ковид-сертификаты отменят на следующей неделе

«Целью последних действующих мер контроля было обеспечение работы эстонских больниц, чтобы лечение могли получать как тяжелые пациенты с коронавирусом, так и все остальные жители Эстонии, которым требуется плановое или экстренное лечение», - сообщила Каллас.

По ее словам, для обеспечения работы больниц необходимо, чтобы с симптоматическим течением ковида в больницы ежедневно поступало менее 25 человек. "Если этот показатель будет ниже, мы сможем упразднить и эти последние меры контроля", — заявила премьер-министр.

Каллас отметила, что в пиковые периоды в этом году в больницы с тяжелым течением болезни поступало 46 человек в день. Сейчас эта цифра снизилась до 31, и есть надежда, что уже на этой неделе или в течение следующей она упадет ниже отметки 25 человек в день.

По словам премьер-министра, это будет означать, что уже на следующий день после достижения установленного показателя в стране откажутся от требования наличия ковид-сертификата в Эстонии. «Все люди могут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без прививки и медицинской справки», — выразила надежду Каллас, а также добавила, что ограничение на время работы развлекательных заведений до 23:00 также будет снято.