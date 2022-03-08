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ГОТОВНОСТЬ К КРИЗИСУ ⟩ Марти Аавик: никакой кризис не сломит нашу волю

Марти Аавик
Марти Аавик: никакой кризис не сломит нашу волю
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Главный редактор Postimees Марти Аввик
Главный редактор Postimees Марти Аввик Фото: Eero Vabamägi

Postimees попросил госорганы составить кризисные рекомендации, которые должна знать каждая семья, пишет главный редактор Postimees Марти Аавик.

Означает ли это, что, делясь такими рекомендациями, мы полагаем, будто ужасы войны, которые мы видим сейчас в Украине, скоро коснутся и нас? На самом деле эти знания и навыки нужны и в мирное время. Это было необходимо всегда. Эти советы – часть мер, чтобы сделать нас как общество более стойкими.

Просто в очень комфортные времена большинство из нас привыкло к мысли, что все уже кем-то улажено, помощь недалеко и приходит быстро. Не нужно многое делать самому. Это более или менее тот случай, когда беда затрагивает небольшую территорию или носит кратковременный характер.

К сожалению, чтобы нарушить наш привычный ритм жизни, достаточно длительного отключения электроэнергии. Следом исчезнут другие привычные услуги. Как купить продукты, если вы вообще не привыкли держать в кармане наличные? Как справиться в многоквартирном доме, если в трубы не подается вода? Ответы могут быть не так уж сложны, но знать их нужно, чтобы на основе знания немного подготовиться.

К советам, как продержаться самостоятельно несколько дней, стоит отнестись серьезно. Так же серьезно нужно относиться рекомендациям по кибергигиене.

У нас было несколько предостерегающих случаев: пандемия, кибератаки, штормы и т. д. Однако при общении с людьми складывается впечатление, что мало у кого есть знания, элементарные припасы и т. н. походный набор, чтобы провести некоторое время вдали от дома. Но они должны быть у всех.

К советам, как продержаться самостоятельно несколько дней, стоит отнестись серьезно. Так же серьезно нужно относиться рекомендациям по кибергигиене.

А что если люди запаникуют? Я думаю, если вы точно знаете, что делать для подготовки к сложным обстоятельствам, и действительно это сделаете, для паники повода нет. Скорее осмысленное действие дает ощущение спокойствия. Мы готовы, мы сильнее.

Если вы точно знаете, что делать для подготовки к сложным обстоятельствам, и действительно это сделаете, для паники повода нет.

Чем больше людей готовы какое-то время справляться своими силами, тем больше ресурсов у профессионалов и помощников-добровольцев, чтобы привести в готовность свою технику и помогать самым нуждающимся.

В своей повседневной работе Postimees, безусловно, задает политикам и учреждениям критические вопросы о том, как организована защита граждан. Мы знаем, что многое в ней далеко от идеала. В то же время мы призываем сделать то, что в силах каждого человека и семьи. Это часть воли к обороне. И нашу волю не сломить.

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