ГОТОВНОСТЬ К КРИЗИСУ ⟩ Марти Аавик: никакой кризис не сломит нашу волю

Означает ли это, что, делясь такими рекомендациями, мы полагаем, будто ужасы войны, которые мы видим сейчас в Украине, скоро коснутся и нас? На самом деле эти знания и навыки нужны и в мирное время. Это было необходимо всегда. Эти советы – часть мер, чтобы сделать нас как общество более стойкими.

Просто в очень комфортные времена большинство из нас привыкло к мысли, что все уже кем-то улажено, помощь недалеко и приходит быстро. Не нужно многое делать самому. Это более или менее тот случай, когда беда затрагивает небольшую территорию или носит кратковременный характер.

К сожалению, чтобы нарушить наш привычный ритм жизни, достаточно длительного отключения электроэнергии. Следом исчезнут другие привычные услуги. Как купить продукты, если вы вообще не привыкли держать в кармане наличные? Как справиться в многоквартирном доме, если в трубы не подается вода? Ответы могут быть не так уж сложны, но знать их нужно, чтобы на основе знания немного подготовиться.

К советам, как продержаться самостоятельно несколько дней, стоит отнестись серьезно. Так же серьезно нужно относиться рекомендациям по кибергигиене.

У нас было несколько предостерегающих случаев: пандемия, кибератаки, штормы и т. д. Однако при общении с людьми складывается впечатление, что мало у кого есть знания, элементарные припасы и т. н. походный набор, чтобы провести некоторое время вдали от дома. Но они должны быть у всех.

К советам, как продержаться самостоятельно несколько дней, стоит отнестись серьезно. Так же серьезно нужно относиться рекомендациям по кибергигиене.

А что если люди запаникуют? Я думаю, если вы точно знаете, что делать для подготовки к сложным обстоятельствам, и действительно это сделаете, для паники повода нет. Скорее осмысленное действие дает ощущение спокойствия. Мы готовы, мы сильнее.

Если вы точно знаете, что делать для подготовки к сложным обстоятельствам, и действительно это сделаете, для паники повода нет.

Чем больше людей готовы какое-то время справляться своими силами, тем больше ресурсов у профессионалов и помощников-добровольцев, чтобы привести в готовность свою технику и помогать самым нуждающимся.