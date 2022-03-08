Готовность к кризису ⟩ Вильяр Ряэск: как справиться в кризис с деньгами и без денег

В результате хорошей работы банков работоспособность платежей и оборота наличности в Эстонии находятся на очень высоком уровне. Однако никогда нельзя исключать, что в работе банкоматов или платежей возникнут краткосрочные сбои.

Для произведения платежей и снятия наличных необходимы электричество и связь. Кроме того, сбои могут возникнуть тогда, когда при стечении ряда неприятных обстоятельств в каком-то банке или карточном центре выйдет из строя перекрестное или программное обеспечение. Противостоять силам природы или техническим сбоям человек не может, но может предпринять ряд простых шагов, чтобы сбои не слишком сильно нарушали ход повседневной жизни.

У Банка Эстонии и крупных эстонских банков имеются планы действия на случай нарушения работы оборота наличности или произведения платежей, чтобы как можно быстрее восстановить возможность оказания услуг. Но нужно учесть, что запуск запасных планов потребует времени, и платежи не будут двигаться так быстро, как обычно.

Если возникнет чрезвычайная ситуация, Банк Эстонии обеспечит, чтобы между четырьмя крупнейшими банками (Swedbank, SEB, Luminor, LHV) платежи проходили один раз в день. Также вместе с другими банками Банк Эстонии разработал запасные планы, чтобы быть готовыми к нарушению оборота наличности.

Как лучше подготовиться с к сбою в обороте наличности и произведении платежей

Снятие наличных в банкомате. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Наличность

Держите в кошельке немного наличных. Живыми деньгами всегда можно расплатиться: даже, когда карточные платежи не работают. На случай более длительных сбоев дома можно хранить недельный запас наличных. Потребности разных семей различаются, но в любом случае нужно иметь достаточно средств, чтобы оплатить недельные расходы крайней необходимости.

Кроме банковской сети наличные можно снять почти в 800 местах по всей Эстонии. Наличные можно взять в магазинах Grossi, R-Kiosk, Meie Toidukaupad, Aldar Market, а также на станциях обслуживания Olerex и Terminal Oil. Более точную информацию об условиях услуги дадут в магазинах и на заправках.

Если есть опасность того, что сбой продлится долго, изучите запасы наличности и продумайте, на что пойдут эти деньги. Тратьте только на самое необходимое.

И монеты являются платежным средством: в копилке можно найти необходимую сумму на мелкие расходы. Выясните, где находятся ближайшие банковские конторы, а также магазины и заправки, где можно снимать наличные.

Платежи

Обдумайте возможность хранить деньги в разных банках. Если у вас в кошельке карточки разных банков, проверьте их все. Может получиться, что сбой касается только одного банка или одного типа карты.

Поскольку для произведения платежей в интернете нужно себя идентифицировать, для снижения рисков создайте для себя несколько возможностей: ИД-карта, Mobiil-ID, Smart-ID, PIN-калькулятор и биометрия (отпечаток пальца или распознание лица).

Запишите необходимые платежи в обозначенном в интернет-банке списке, тогда при необходимости совершать платежи можно будет в банкомате.

Не откладывайте важные платежи на последний момент. Если платеж все же не удалось сделать вовремя, сообщите об этом получателю.