Пострадают все. Как Россия осталась без большого спорта и что планируется взамен

Так, например, сборную страны в буквальном смысле завернули с Паралимпиады в Пекине – если еще накануне спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, то уже по прибытии в Пекин атлеты-паралимпийцы узнали, что в их отношении все же применены санкции в полном объеме. Сборная в составе 71 человека была вынуждена вернуться в Россию.