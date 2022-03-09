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Пострадают все. Как Россия осталась без большого спорта и что планируется взамен

rus.postimees.ee
Пострадают все. Как Россия осталась без большого спорта и что планируется взамен
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ОИ в Пекине 2022. Спортсмены России выходят под нейтральным флагом.
ОИ в Пекине 2022. Спортсмены России выходят под нейтральным флагом. Фото: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Из-за санкций в России на паузу поставлена и спортивная жизнь. Спортсмены, вынужденные на Зимней Олимпиаде в Пекине выходить на состязания под нейтральным флагом, теперь практически полностью отрезаны от любых возможностей соревноваться с атлетами из других стран.

Так, например, сборную страны в буквальном смысле завернули с Паралимпиады в Пекине – если еще накануне спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, то уже по прибытии в Пекин атлеты-паралимпийцы узнали, что в их отношении все же применены санкции в полном объеме. Сборная в составе 71 человека была вынуждена вернуться в Россию.

Для них в Ханты-Мансийске будут организованы другие игры: «Мы вместе. Спорт». Точные даты проведения еще неизвестны.

Российская гимнастка Мария Пасека обвинила мир в антирусской истерии и назвала абсурдными санкции против паралимпийцев.

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