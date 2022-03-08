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«Спасибо за дискриминацию» ⟩ Абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет и TalTech

Елизавета Калугина
Абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет и TalTech
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В субботу здание Тартуского университета окрасилось в цвета украинского флага.
В субботу здание Тартуского университета окрасилось в цвета украинского флага. Фото: Kristjan Teedema

Тартуский университет и Таллиннский технический университет в течение следующего учебного года не будут принимать граждан России или Беларуси, не имеющих вида на жительство или долгосрочной визы государства-члена ЕС. Вероятно, список эстонских вузов, принявших подобное решение, в ближайшее время в ближайшее время пополнится.

Решение университета уже вызвало резонанс. Ирина, научный сотрудник одного из ведущих российских вузов, назвала решение Тартуского университета ожидаемым, но очень печальным для тех, кто, может быть, надеялся на возможность поехать учиться.

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