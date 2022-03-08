«Спасибо за дискриминацию» ⟩ Абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет и TalTech

Тартуский университет и Таллиннский технический университет в течение следующего учебного года не будут принимать граждан России или Беларуси, не имеющих вида на жительство или долгосрочной визы государства-члена ЕС. Вероятно, список эстонских вузов, принявших подобное решение, в ближайшее время в ближайшее время пополнится.