«Спасибо за дискриминацию»: абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет

Вчера, 7 марта, сенат Тартуского университета собрался вчера, чтобы обсудить возможности университета по оказанию помощи Украине и согласовать возможные изменения в законодательстве, регулирующем организацию обучения.

Руководитель отдела коммуникаций Тартуского университета Вийвика Эльянд-Кярп сообщила Rus.Postimees, что, согласно принятому сенатом решению, в следующем учебном году (2022/2023) гражданин Российской Федерации или Беларуси, не имеющий вида на жительство или долгосрочной визы государства-члена Европейского Союза не сможет поступать в университет в течение учебного года. Это не коснется тех, кто уже учится в Эстонии, а также проживающих в Эстонии граждан РФ.

В университете подчеркнули, что решение касается лишь приема новых студентов. «Все студенты, уже зачисленные в Тартуский университет, считаются членами университетской семьи, выданные им виды на жительство действительны, и вопрос об их аннулировании не обсуждался», — отметила Эльянд-Кярп.

Удар по либерально настроенной российской молодежи

Решение университета уже вызвало резонанс. Ирина, научный сотрудник одного из ведущих российских вузов, назвала решение Тартуского университета ожидаемым, но очень печальным для тех, кто, может быть, надеялся на возможность поехать учиться и «вырваться из агрессивного отечества». «Из русских profundis стыдно взывать, но ведь это шанс уехать как раз для тех, кто не согласен, кто выступает против и кто хотел бы воссоединиться с европейским миром», — констатировала Ирина.

Выпускница Тартуского университета Мария К. (фамилия редакции известна) назвала решение дискриминацией и направила ректору письмо с просьбой пересмотреть решение. «Мои сестры собираются уехать из России, и вы только что отняли у них одну из возможностей жить в свободном мире», — написала она, отметив, что ее сестры никогда не голосовали за Путина и ходили на протесты.