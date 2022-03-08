Вчера, 7 марта, руководство Тартуского университета приняло решение в течение следующего учебного года не принимать в университет граждан России или Беларуси, не имеющих вида на жительство или долгосрочной визы государства-члена ЕС.
В новом учебном году эта категория граждан РФ и Беларуси не сможет поступить в Тартуский университет
Вчера, 7 марта, сенат Тартуского университета собрался вчера, чтобы обсудить возможности университета по оказанию помощи Украине и согласовать возможные изменения в законодательстве, регулирующем организацию обучения.
Руководитель отдела коммуникаций Тартуского университета Вийвика Эльянд-Кярп сообщила Rus.Postimees, что, согласно принятому сенатом решению, в следующем учебном году (2022/2023) гражданин Российской Федерации или Беларуси, не имеющий вида на жительство или долгосрочной визы государства-члена Европейского Союза не сможет поступать в университет в течение учебного года. Это не коснется тех, кто уже учится в Эстонии, а также проживающих в Эстонии граждан РФ.
В университете подчеркнули, что решение касается лишь приема новых студентов. «Все студенты, уже зачисленные в Тартуский университет, считаются членами университетской семьи, выданные им виды на жительство действительны, и вопрос об их аннулировании не обсуждался», - заключила Эльянд-Кярп.