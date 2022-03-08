В новом учебном году эта категория граждан РФ и Беларуси не сможет поступить в Тартуский университет

Руководитель отдела коммуникаций Тартуского университета Вийвика Эльянд-Кярп сообщила Rus.Postimees, что, согласно принятому сенатом решению, в следующем учебном году (2022/2023) гражданин Российской Федерации или Беларуси, не имеющий вида на жительство или долгосрочной визы государства-члена Европейского Союза не сможет поступать в университет в течение учебного года. Это не коснется тех, кто уже учится в Эстонии, а также проживающих в Эстонии граждан РФ.