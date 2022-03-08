Топливная компания Circle K прекращает свою работу на российском рынке.

«Мы осуждаем агрессию России против Украины, которая оказывает влияние на огромное количество людей, на жителей Украины и России. По этой причине мы решили закрыть свой бизнес в России. Компания Couche-Tard в России действовала на протяжении почти трех десятилетий и мы гордимся своими российскими коллегами и их преданности работе», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе президент головной компании Alimentation Couche-Tard и ее исполнительный директор Брайан Ханна.

В России Couche-Tard работала под торговым знаком Circle K. У предприятия было 39 заправок-магазинов в Петербурге, Мурманске и Пскове. В российских подразделениях работали в общей сложности 320 человек и всем им будет выплачено пособие по сокращению, поскольку все они потеряли работу в одночасье.

Концерн также пожертвовал Красному Кресту 1,5 млн долларов и во всех своих коммерческих подразделениях инициировал благотворительные кампании по сбору средств в поддержку как жителей Украины, так и беженцев от войны.

В свою очередь, эстонское подразделение компании, Circle K Eesti AS не продает, не покупает и не посредничает в приобретении и продаже топлива, произведенного в России и Белоруссии.