Истребители НАТО ежедневно патрулируют воздушное пространство стран Балтии на границе с Россией и Беларусью

Они также продолжали опознавать и сопровождать российские самолеты над Балтийским морем. На прошлой неделе истребители НАТО 18 раз поднимались в воздух для выявления и сопровождения самолетов, нарушающих летные правила в международном пространстве над Балтийским морем.

28 февраля истребители НАТО опознали российский самолет «Су-24М» и два «Су-27», летевшие из Калининградской области, первого марта был опознан «Ил-76», «Су-24М», а 2 марта - два «Су-27».

Третьего марта истребители воздушной полиции НАТО поднялись, чтобы перехватить и опознать российский самолет «Ан-26», летавшего в международном воздушном пространстве в Калиниградскую область.

Четвертого марта сначала были опознаны два российских истребителя «Су-24» и «Су-27», позднее – «Ил-76».

Российские самолеты в основном летели с выключенным транспондером, были без летного плана и поддерживали радиосвязь с региональными диспетчерами.