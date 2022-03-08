Правительство утвердило предоставление временной защиты украинским военным беженцам

Цель предоставления временной защиты – упростить для военных беженцев из Украины проживание и работу в странах-членах ЕС.

Министр внутренних дел Кристиан Яани сказал, что благодаря возможности подать ходатайство о получении временной защиты, украинцы, спасающиеся от террора Кремля, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке. В большинстве случаев решение будет приниматься за один день.

«За последние дни в Эстонию из Украины прибыло несколько тысяч человек, которые пока планируют остаться в Эстонии. Чтобы их можно было бы как можно быстрее направить на получение необходимых услуг и ознакомить с предоставляемыми возможностями, необходимо свести к минимуму процессуальные действия по ведению делопроизводства о виде на жительство. Таким образом эти люди, которые и так в последнее время перенесли неописуемые страдания, получат практически сразу же по прибытию в Эстонию ощущение стабильности через социальную защиту. Этим решением Эстония сможет помочь этим людям, не перегружая государственную систему предоставления убежища», – сказал Яани.

Ходатайства о получении временной защиты могут подать приехавшие в Эстонию украинцы, которые до 24 февраля жили в Украине.

«В данном случае это быстрое и упрощенное делопроизводство в порядке исключения, в ходе которого проверяется, относится ли человек к целевой группе. Если все в порядке, принимается положительное решение и человеку сообщается время, когда он получит карту вида на жительство. На выдачу карты вида на жительство может уйти до 30 дней», – пояснил министр внутренних дел.

Временная защита – это вид на жительство сроком на один год, который дает человеку право на получение размещения и питания, услуг здравоохранения, право на работу, на получение дотаций и возмещений, социальных услуг, образования, языкового обучения и программы адаптации. Распоряжение правительства Эстонской Республики вступит в силу 9 марта.

Для подачи ходатайства о получении временной защиты в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны надо заранее забронировать время на сайте broneering.politsei.ee. Забронировать время помогает и инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000. Календарь бронирования будет открыт на сайте полиции 9 марта. Время можно забронировать для посещения бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии – в Таллинне бюро на ул. Пинна и Таммсааре-теэ, а также в отделениях полиции Тарту, Йыхви, Раквере и Пярну. Адреса бюро найдете здесь.