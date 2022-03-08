Разведка Эстонии: ВС РФ продолжают собирать по всей стране технику и личный состав для отправки в Украину

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В течение последних суток значительных изменений в обстановке не произошло. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают перегруппировку войск и попытки охвата некоторых городов Украины. В населенных пунктах российские войска обстреливают преимущественно гражданские объекты. В ходе успешных контратак вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули контроль над некоторыми населенными пунктами.

Состоявшийся 7 марта третий раунд переговоров между делегациями России и Украины вновь не дал никаких результатов. Во время проходивших до сих пор встреч стороны по большей части не вели переговоры в полном понимании этого слова, а обменивались взаимоисключающими требованиями. Впрочем, положительно, что делегации смогли договорится о встрече министров иностранных дел двух стран 10 марта.

По всей стране ВС РФ продолжают собирать технику и личный состав для последующего отправки на Украину. Таким образом россияне пытаются компенсировать понесенные ими потери. По-видимому, эти пополнения вряд ли смогут значительно ускорить медленное наступление ВС РФ.

Киевское направление (Север)

ВС РФ продолжают перегруппировку войск и подготовку к наступлению на город. В некоторых местах передовые и разведывательные отряды российских войск закрепились в пригородах Киева, на занятие других ключевых точек у них может уйти еще несколько дней.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

На фронте без перемен, прорыв в сторону Киева не состоялся.

Харьковское направление (Восток)

Обстановка не изменилась, 6-я и 20-я общевойсковые армии пробуют обойти Харьков с целью дальнейшего продвижения на юго-запад. Целью этого маневра является соединение с частями, наступающими с рубежа Донецк – Луганск – это позволило бы окружить группировку украинских войск на Донбассе.

Донецко-луганское направление

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии по-прежнему наступают со стороны Мариуполя, а подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии двигаются со стороны Луганска. Конечной целью этих сил является окружение группировки украинских войск, которая ранее удерживала оборонительные рубежи на Донбассе

Крымское направление (Юг)