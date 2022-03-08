Разведывательный центра Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 8 марта.
Разведка Эстонии: ВС РФ продолжают собирать по всей стране технику и личный состав для отправки в Украину
Общая информация
В течение последних суток значительных изменений в обстановке не произошло. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают перегруппировку войск и попытки охвата некоторых городов Украины. В населенных пунктах российские войска обстреливают преимущественно гражданские объекты. В ходе успешных контратак вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули контроль над некоторыми населенными пунктами.
Состоявшийся 7 марта третий раунд переговоров между делегациями России и Украины вновь не дал никаких результатов. Во время проходивших до сих пор встреч стороны по большей части не вели переговоры в полном понимании этого слова, а обменивались взаимоисключающими требованиями. Впрочем, положительно, что делегации смогли договорится о встрече министров иностранных дел двух стран 10 марта.
По всей стране ВС РФ продолжают собирать технику и личный состав для последующего отправки на Украину. Таким образом россияне пытаются компенсировать понесенные ими потери. По-видимому, эти пополнения вряд ли смогут значительно ускорить медленное наступление ВС РФ.
Киевское направление (Север)
ВС РФ продолжают перегруппировку войск и подготовку к наступлению на город. В некоторых местах передовые и разведывательные отряды российских войск закрепились в пригородах Киева, на занятие других ключевых точек у них может уйти еще несколько дней.
Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)
На фронте без перемен, прорыв в сторону Киева не состоялся.
Харьковское направление (Восток)
Обстановка не изменилась, 6-я и 20-я общевойсковые армии пробуют обойти Харьков с целью дальнейшего продвижения на юго-запад. Целью этого маневра является соединение с частями, наступающими с рубежа Донецк – Луганск – это позволило бы окружить группировку украинских войск на Донбассе.
Донецко-луганское направление
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии по-прежнему наступают со стороны Мариуполя, а подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии двигаются со стороны Луганска. Конечной целью этих сил является окружение группировки украинских войск, которая ранее удерживала оборонительные рубежи на Донбассе
Крымское направление (Юг)
ВС РФ стремятся прорваться через Николаев, чтобы затем, скорее всего, продолжить наступление на Одессу. Российские войска установили сухопутное сообщение между Крымом и оккупированной территорией в Донецкой области. Мариуполь остается в окружении, ВС РФ продолжают держать город под интенсивным обстрелом.