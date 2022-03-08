Баскетбольная сборная Виймси собрала для Украины почти 2000 евро

«Происходящему в Украине нет разумного объяснения. Сейчас наш долг – помочь Украине, которая сражается за всех нас. Мы очень гордимся нашим сообществом и от всего сердца благодарны нашим людям. Безусловно, были те, кто пришел в зал только ради Украины, а также я признателен обладателям сезонных карт, которые целенаправленно купили билеты. В отличие от прошлых игр, в этот раз я не услышал ни одного вопроса о возможности бесплатно попасть на игру. Спасибо!», - сказал Эйнасте.