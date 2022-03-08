На проведенной в минувшее воскресенье в Виймси благотворительной игре баскетбольной лиги Эстония-Латвия между местной командой и командой Рапла весь доход от продажи билетов передали на нужды Украины.
Баскетбольная сборная Виймси собрала для Украины почти 2000 евро
Вместе со спонсором команды – предприятием Viimsi Ehitus, в помощь Украине направили 1858 евро. В билетной кассе набралось 1400 евро выручки, а к каждому купленному билету спонсор добавил еще по два евро – в общей сложности 458 евро.
По словам Танеля Эйнасте, исполнительного директора клуба Виймси, очень плохо, что мир, особенно Украина, оказался в такой ситуации.
«Происходящему в Украине нет разумного объяснения. Сейчас наш долг – помочь Украине, которая сражается за всех нас. Мы очень гордимся нашим сообществом и от всего сердца благодарны нашим людям. Безусловно, были те, кто пришел в зал только ради Украины, а также я признателен обладателям сезонных карт, которые целенаправленно купили билеты. В отличие от прошлых игр, в этот раз я не услышал ни одного вопроса о возможности бесплатно попасть на игру. Спасибо!», - сказал Эйнасте.
Баскетбольный клуб Виймси передаст собранную для Украины сумму в эстонское отделение помощи беженцам. Кроме того, клуб предлагает детям из Украины возможность бесплатно тренироваться.