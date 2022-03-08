В Эстонии бензин стоит почти два евро, в России - всего 41 цент: рванут ли эстонцы заправляться за границей?

95-й бензин в Ивангороде стоит 95 52,02 рубля, или 0,35 евро за литр, а 98-й - 60,87 рубля, или 0,41 евро. Дизель также стоил 0,41 евро.

Граждане Эстонии могут получить визу в Россию только по особым причинам. Однако есть юридическая лазейка — граждане Эстонии могут оформить готовую визу, если у них есть хотя бы один близкий родственник с российским паспортом (даже если он проживает в Эстонии).

Лицо, прибывающее в Эстонию, может при первом пересечении границы в каждом календарном месяце взять с собой полный бак топлива плюс 10-литровую канистру. В случае более частых поездок беспошлинно ввозить в Эстонию топлива можно не больше, чем при выезде.