Несколько лет назад в приграничье шел оживленный бизнес по продаже топлива и прочего добра из России, который со временем был уничтожен. Теперь же, с падением курса рубля, вроде бы снова созданы все предпосылки для торговли.
В Эстонии бензин стоит почти два евро, в России - всего 41 цент: рванут ли эстонцы заправляться за границей?
95-й бензин в Ивангороде стоит 95 52,02 рубля, или 0,35 евро за литр, а 98-й - 60,87 рубля, или 0,41 евро. Дизель также стоил 0,41 евро.
Граждане Эстонии могут получить визу в Россию только по особым причинам. Однако есть юридическая лазейка — граждане Эстонии могут оформить готовую визу, если у них есть хотя бы один близкий родственник с российским паспортом (даже если он проживает в Эстонии).
Лицо, прибывающее в Эстонию, может при первом пересечении границы в каждом календарном месяце взять с собой полный бак топлива плюс 10-литровую канистру. В случае более частых поездок беспошлинно ввозить в Эстонию топлива можно не больше, чем при выезде.
В конце прошлой недели в Ивангороде был большой поток машин с эстонскими номерами. Сейчас интерес, похоже, угас. При поездках чаще, чем раз в месяц, экономического смысла в покупках топлива за границей нет.