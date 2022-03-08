Мустамяэ просит таллиннцев жертвовать одежду и обувь для беженцев из Украины

«Мы все с волнением и сопереживанием следим за событиям в Украине. Сегодня настал тот момент, когда мы просим всех вас о помощи в поддержку беженцев, только что прибывших в Таллинн», — отмечается в посте управы в Фейсбуке.

Чтобы помочь прибывающим в Эстонию военным беженцам из Украины - в абсолютном большинстве это женщины и дети – можно приносить вещи для пожертвований в управу Мустамяэ по адресу Э. Вильде теэ, 118, и управа доставит их в центр приема военных беженцев. Это также поможет предотвратить переполненность приемного центра.

Управа просит приносить только хорошие, чистые и неиспорченные вещи и обувь. «Люди, прибывающие в Таллинн, ухожены, аккуратны, вежливы и очень благодарны своим помощникам. Спасибо, что помните об этом», — подчеркнула управа.

Женщинам всех возрастов требуется чистая, целая, выглаженная новая повседневная одежда (особенно футболки, трикотажные блузки и рубашки), новое неиспользованное нижнее белье, новые носки, чулки, гольфы, новая или в очень хорошем состоянии уличная обувь (самых разных размеров, в основном весенняя), а также удобная домашняя обувь и новые тапочки. Нужны также предметы личной гигиены (в частности шампунь, кондиционер или 2-в-1, крем для лица, дезодорант, гигиенические прокладки, тампоны, зубные щётки, резинки для волос и т. д.), спицы, крючки для вязания, пряжа, нитки и другие принадлежности для рукоделия, пазлы и игры.

Детям и подросткам (как мальчикам, так и для девочкам) нужна: чистая, выглаженная, новая одежда (для младенцев, малышей, школьников, подростков до 18 лет); обувь для детей разного возраста, для юношей — вплоть до 48/50 размера ноги, новое нижнее белье, новые носки для всех возрастов, детские колготки (новые и/или в очень хорошем состоянии); игрушки для детей разных возрастов (в т. ч. мягкие игрушки, лего).

Детям нужны также настольные игры (домино, шашки, «Цирк» и др.), при этом коробки с пазлами надо обклеить скотчем по бокам, а пазлы обернуть, например, пищевой пленкой; детские книги для детей разных возрастов (на английском, украинском, русском или эстонском языке), новые наборы карандашей и альбомы для рисования, раскраски, средства личной гигиены для подростков (в т.ч. одноразовые бритвы для мальчиков), подгузники для малышей разных возрастов, влажные салфетки, одежда для беременных, детские принадлежности (включая бутылочки и соски для кормления), детское питание (молочные смеси, пюре и т. д.).

Для того, чтобы по приезде порадовать и приободрить семьи с детьми, которые проделали трудный и долгий путь, спасаясь от войны: конфеты (лучше маленькие упаковки, а не большие), шоколад, различные полезные «перекусы», орехи, мюсли-батончики, соки в маленьких упаковках с соломинкой, небольшие упаковки чая, кофе и т.п.

Управа напомнила о необходимости проверять сроки годности на всех продуктах и попросила не приносить просроченные сладости.