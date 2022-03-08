Спортсмены создали организацию «Спортсмены за Украину»

6 марта в немецком Траунштайне было создано объединение «Спортсмены за Украину», в которое вошло множество как бывших, так и действующих спортсменов высшего уровня, тренеров и прочих представителей спортивной сферы. Цель – объединить спортивную мировую общественность, чтобы выразить свой протест против войны в Украине, внести свой вклад в гуманитарную помощь стране. Также хотят сделать так, чтобы влпоть до момента, когда российская армия покинет Украину, в мире не произошло бы ни одного спортивного события, на котором не прозвучали бы протесты против войны.