6 марта в немецком Траунштайне было создано объединение «Спортсмены за Украину», в которое вошло множество как бывших, так и действующих спортсменов высшего уровня, тренеров и прочих представителей спортивной сферы. Цель – объединить спортивную мировую общественность, чтобы выразить свой протест против войны в Украине, внести свой вклад в гуманитарную помощь стране. Также хотят сделать так, чтобы влпоть до момента, когда российская армия покинет Украину, в мире не произошло бы ни одного спортивного события, на котором не прозвучали бы протесты против войны.
Спортсмены создали организацию «Спортсмены за Украину»
«Я чувствовал потребность в создании такого объединения и консолидации спортивной общественности, поскольку не могу выносить вопиющую несправедливость. Путина нужно немедленно остановить. Во имя народа Украины, который защищает наши ценности ценой собственных жизней. Ради нашего будущего, ради будущего наших детей, а также ради будущего тех, кто хочет жить в свободном и демократическом мире», - написал основатель и глава объединения Йенс Штайниген, биатлонист, олимпийский чемпион 1992 года.
В данный момент к объединению присоединилось или выразило свою поддержку множество спортсменов высшего уровня, как бывшие, так и действующие. В их числе, например, лыжник Тобиас Ангерер, биатлонисты Марен Хаммершмидт, Фриц Фишер, Симон Шемпп, Вилли Паллхубер, Альфред Эдер, Симон Эдер, Яков Фак, а также тренеры Сандра Флунгер и Вольфганг Пихлер, спортсмен-паралимпиец Мартин Браксенталер и многие другие.
К объединению «Спортсмены за Украину» могут присоединиться все желающие, независимо от сферы деятельности или спортивных достижений.
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