В России начались проблемы с лекарствами иностранного производства

Санкции, введенные против России из-за вторжения на Украину, не распространяются на медицинские товары, но из-за особенностей логистики и закупок на российском рынке лекарства и медоборудование все равно пропадают. «Потому что больше нет отработанной логистики, отгрузки производители готовы осуществить… Как доставить - никто пока не понимает», - говорит нейроуролог Галина Тищенко. Она отмечает, что продавцы «попридержали товар в расчете чуть позже поторговать подороже», а то, что люди начали закупать лекарства впрок, «оголило розницу».

Во вторник Россия ввела временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение коснется медизделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Еще 3 марта Мишустин на заседании правительства анонсировал комплекс мер по стимулированию фармпроизводства лекарств в России, а также обещал расширить возможности закупок любых лекарств медучреждениями по упрощенной процедуре.

Пациенты и представители благотворительных фондов говорят, что в текущий момент проблемы с лекарствами иностранного производства уже начались.

Диабет: очереди в аптеках за инсулином

Одними из первых перебои с необходимым им ежедневно инсулином почувствовали люди с сахарным диабетом первого типа. «Я сразу побежал по аптекам - рассказывает москвич Констатин Свирин с инсулинозависимым диабетом. - Теперь найти в них инсулин довольно непросто, приходилось отслеживать по всяким поискам лекарств и в базах данных поступления. Очереди в аптеках очень большие».

Получить рецепт на бесплатную выдачу инсулина в последние десять дней он даже не пытался - был занят тем, чтобы сделать запасы необходимых ему лекарств на свои деньги. Впрочем, посмотрев на рост цен, в дальнейшем Константин планирует заняться получением рецептов в своей районной поликлинике. Свирин принимает инсулин иностранного производства, и будет ли обеспечена его выдача в дальнейшем, он пока представления не имеет.

Анна Мухина, мать ребенка с инсулинозависимым диабетом из Саратова, рассказывает, что 2 марта у нее получилось получить рецепт на инсулин европейского производства в поликлинике, но есть ли нужное лекарство по факту в аптеках, она пока не знает. «Говорят, что "Новорапид" - это инсулин датского производства - еще появляется иногда в аптеках, но того же "Хумалога" уже нет вообще, - говорит она. - Что же до того, что будет дальше - мне кажется, что компании-производителю не будет интересно продавать инсулин в розничном рынке, если у них накрылись большие государственные закупки».

Мухина говорит, что диабетическое сообщество уже начало «активно топить» за российский инсулин. «С одной стороны, слава богу, что эти аналоги есть, а с другой - все на своем опыте относятся к российской "фарме" с настороженностью. Все мы в тревожности и ажитации», - добавляет она.