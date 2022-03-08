На частоте "Эха Москвы" будет вещать госканал Sputnik

Радиостанция "Эхо Москвы" была закрыта на фоне начавшейся 24 февраля войны в Украине. 1 марта Генпрокуратура РФ обвинила ее в целенаправленном и систематическом размещении информации с "призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" в войне с Украиной. Тем же вечером "Эхо Москвы" отключили от эфирного вещания в РФ, сайт радиостанции был заблокирован.

3 марта Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы", входящего в холдинг "Газпром-медиа", принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт. На следующий день департамент имущества Москвы разорвал договор аренды помещения, где располагается редакция "Эхо Москвы", а интернет-провайдеры отключили интернет. Все аккаунты "Эха", его сайт и YouTube-канал "Эха" были удалены.

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"Эхо Москвы" вещало с 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 году по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.