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На частоте "Эха Москвы" будет вещать госканал Sputnik

Deutsche Welle
На частоте "Эха Москвы" будет вещать госканал Sputnik
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Sputnik app is seen on a smartphone in front of their logo in this illustration taken February 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Sputnik app is seen on a smartphone in front of their logo in this illustration taken February 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Фото: Dado Ruvic

На частоте, которая до недавнего времени была отведена радиостанции "Эхо Москвы", начнет вещание государственный медиаресурс Sputnik. Первый эфир запланирован на 7.00 среды, 9 марта, сообщил в своем Telegram-канале 8 марта телеканал RT (ранее Russia Today), пишет Deutsche Welle.

Радиостанция "Эхо Москвы" была закрыта на фоне начавшейся 24 февраля войны в Украине. 1 марта Генпрокуратура РФ обвинила ее в целенаправленном и систематическом размещении информации с "призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" в войне с Украиной. Тем же вечером "Эхо Москвы" отключили от эфирного вещания в РФ, сайт радиостанции был заблокирован.

3 марта Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы", входящего в холдинг "Газпром-медиа", принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт. На следующий день департамент имущества Москвы разорвал договор аренды помещения, где располагается редакция "Эхо Москвы", а интернет-провайдеры отключили интернет. Все аккаунты "Эха", его сайт и YouTube-канал "Эха" были удалены.

Sputnik и RT включены в новые санкции ЕС

"Эхо Москвы" вещало с 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 году по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.

Российские государственные СМИ Sputnik и RT и все их дочерние компании включены в список новых санкций ЕС за российское вторжение в Украину. На заседании Совета ЕС в конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенЭ назвала этот шаг беспрецедентным и добавила: "Мы разрабатываем инструменты, чтобы запретить их токсичную и вредную дезинформацию в Европе". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Sputnik и RT "чемпионами информационных манипуляций".

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