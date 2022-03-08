Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в Эстонии вырастет в среду по сравнению со вторником на 3,9 процента до 203,30 евро за мегаватт-час.
В среду стоимость электроэнергии превысит 203 евро за мегаватт-час
В среду стоимость электроэнергии превысит 203 евро за мегаватт-час
Самой высокой — 579,45 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром с 8 до 9 часов, а самой низкой она будет в ночь со среды на четверг с 00 до 1 часа, когда она составит 31,17 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве средняя стоимость электроэнергии в среду будет выше чем в Эстонии на 21,2%, то есть, 246,42 евро. В Финляндии средняя стоимость электричества в среду составит 178,53 евро за мегаватт-час, что на 12,2% ниже, чем в Эстонии.
Самая высокая цена среди участников рынка Nord Pool в среду будет в Австрии — средняя цена на электричество там составит 474,03 евро за мегаватт-час.
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