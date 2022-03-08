В среду стоимость электроэнергии превысит 203 евро за мегаватт-час

Самой высокой — 579,45 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром с 8 до 9 часов, а самой низкой она будет в ночь со среды на четверг с 00 до 1 часа, когда она составит 31,17 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве средняя стоимость электроэнергии в среду будет выше чем в Эстонии на 21,2%, то есть, 246,42 евро. В Финляндии средняя стоимость электричества в среду составит 178,53 евро за мегаватт-час, что на 12,2% ниже, чем в Эстонии.