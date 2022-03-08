«Составление такого списка само по себе глупость», — прокомментировал депутат Европарламента Урмас Паэт утвержденный российским правительством список иностранных государств и территорий, которые якобы совершают недружественные действия против России, российских компаний и граждан. Эстония тоже вошла в этот список, напоминает Postimees.
Урмас Паэт - о списке недружественных России стран: это просто нелепость
Паэт объяснил, что когда Россия некоторое время назад выступила с идеей составления такого списка, она добавила, что посольства стран из этого списка в России не могут нанимать местных жителей. «Изначально США были в списке. Тогда это заглохло, но теперь они снова выступили с этим», — сказал Паэт.
Означает ли для нас что-нибудь то, что мы попали в этот список?
«Из-за нападения России отношения между Россией и Западом в любом случае очень плохие, — сказал Паэт. — Скорее, это вопрос коммуникации российских властей со своим обществом: на случай, если там еще кто-то не понял, это, дескать, плохие и недружественные страны».
Он добавил, что в конечном счете такой список — просто нелепость.
Экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор объяснил Postimees, что война в Украине и санкции против России привели к очень резкому обесцениванию рубля — например, по отношению к доллару США рубль обесценился на 50 процентов.
«Из-за заморозки валютных резервов ЦБ РФ не сможет вмешаться в этот процесс. Таким образом, Россия в настоящее время испытывает огромный дефицит долларов США и другой иностранной валюты», — сказал Нестор.
Россия нуждается в иностранной валюте для оплаты импортных товаров и обслуживания кредитов, взятых из-за границы. Нестор заявил, что угроза России погасить долги «недружественным» странам в рублях должна вроде бы решить проблему, но на самом деле это не так. Если возможность оплаты в рублях не закреплена в кредитном договоре, кредитор все равно имеет право требовать выплаты кредита в оговоренной валюте, пояснил он.
«Поскольку российские стороны не могут этого сделать, выданные им кредиты фактически обанкротились. Это, в свою очередь, означает потерю любой будущей возможности для российских компаний привлекать иностранный капитал», — сказал Нестор.
Но он подчеркнул, что это решение не окажет существенного влияния на экономику Эстонии. «Потому что, вероятно, очень мало сторон, которым российские компании должны деньги».