Урмас Паэт - о списке недружественных России стран: это просто нелепость

Паэт объяснил, что когда Россия некоторое время назад выступила с идеей составления такого списка, она добавила, что посольства стран из этого списка в России не могут нанимать местных жителей. «Изначально США были в списке. Тогда это заглохло, но теперь они снова выступили с этим», — сказал Паэт.

Означает ли для нас что-нибудь то, что мы попали в этот список?

«Из-за нападения России отношения между Россией и Западом в любом случае очень плохие, — сказал Паэт. — Скорее, это вопрос коммуникации российских властей со своим обществом: на случай, если там еще кто-то не понял, это, дескать, плохие и недружественные страны».

Он добавил, что в конечном счете такой список — просто нелепость.

Экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор объяснил Postimees, что война в Украине и санкции против России привели к очень резкому обесцениванию рубля — например, по отношению к доллару США рубль обесценился на 50 процентов.

«Из-за заморозки валютных резервов ЦБ РФ не сможет вмешаться в этот процесс. Таким образом, Россия в настоящее время испытывает огромный дефицит долларов США и другой иностранной валюты», — сказал Нестор.

Россия нуждается в иностранной валюте для оплаты импортных товаров и обслуживания кредитов, взятых из-за границы. Нестор заявил, что угроза России погасить долги «недружественным» странам в рублях должна вроде бы решить проблему, но на самом деле это не так. Если возможность оплаты в рублях не закреплена в кредитном договоре, кредитор все равно имеет право требовать выплаты кредита в оговоренной валюте, пояснил он.

«Поскольку российские стороны не могут этого сделать, выданные им кредиты фактически обанкротились. Это, в свою очередь, означает потерю любой будущей возможности для российских компаний привлекать иностранный капитал», — сказал Нестор.