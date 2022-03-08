Количество заявок на получение лицензий на оружие не увеличилось

Как сообщила ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса, в январе этого года было зарегистрировано 197 новых заявлений на получение лицензий на оружие, в феврале — 222.

Количество заявок на получение разрешений на оружие, поданных в последние выходные февраля (26-27 февраля), осталось в том же диапазоне, что и в предыдущие выходные этого года.

"Количество ходатайств немного увеличилось с 28 февраля. Если, например, в период с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 65 новых заявлений на получение разрешений на оружие, то неделей позже, с 28 февраля по 3 марта было подано 78 новых заявлений на получение разрешений на оружие», — сказала Прооса.