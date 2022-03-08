По сравнению с прошлым годом количество заявок на получение разрешения на оружие от полиции не увеличилось, пишет Postimees.
Количество заявок на получение лицензий на оружие не увеличилось
Как сообщила ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса, в январе этого года было зарегистрировано 197 новых заявлений на получение лицензий на оружие, в феврале — 222.
Количество заявок на получение разрешений на оружие, поданных в последние выходные февраля (26-27 февраля), осталось в том же диапазоне, что и в предыдущие выходные этого года.
"Количество ходатайств немного увеличилось с 28 февраля. Если, например, в период с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 65 новых заявлений на получение разрешений на оружие, то неделей позже, с 28 февраля по 3 марта было подано 78 новых заявлений на получение разрешений на оружие», — сказала Прооса.
Она добавила, что определенные сезонные колебания являются обычным явлением: осенью увеличивается количество заявок на получение разрешений на оружие для охоты, а весной - для занятий спортом.