Экс-глава «Кристал Пэлас»: Абрамович — худшее явление в футболе Англии

«На прошлой неделе люди приписывали эволюцию Премьер-лиги Роману Абрамовичу. При всём уважении, за исключением «Челси», Абрамович – одно из худших явлений, которые могли произойти с английским футболом. Мы развивались, Премьер-лига росла, телевещатели забрасывали нас деньгами. Но «Челси» породил гиперинфляцию. Он изменил футбольный ландшафт, сделав футбол финансово нежизнеспособным из-за своих интересов. Люди покупают «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси» не потому, что любят эти клубы, а из-за желания застраховать себя от политического преследования. Что мы сейчас имеем? Поколение игроков, у которых нет ни характера, ни сути, которым платят слишком много денег. Это трагедия. Что такое наследие Абрамовича? Для «Челси» — это прекрасная история. А для футбола в этой стране? Думаю, только катастрофа. Скатертью дорога, следующий», — цитирует Моргана talkSPORT.