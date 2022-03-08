Граждане России и Беларуси отныне не смогут становиться э-резидентами Эстонии

Министр внутренних дел Кристиан Яани заявил, что, поскольку э-резидентство предлагает иностранным гражданам безопасный доступ к эстонским электронным услугам и, следовательно, к европейской и мировой экономике, Российская Федерация и Беларусь определенно заинтересованы в использовании э-резидентства для своих целей.

"Мы не хотим каким-либо образом способствовать тому, чтобы предлагать преимущества странам, которые начали войну против Украины. Мы не хотим создавать возможности для незаконного перевода денег или активов или иным образом наносить ущерб репутации Эстонии, экономике и общему европейскому правовому и киберпространству. Мы также не хотим, чтобы возможности, предлагаемые Эстонией, были злонамеренно использованы для поддержки агрессии против Украины", - сказал Яани.

Министр внутренних дел добавил, что целью выдачи э-резиденту электронного удостоверения личности является содействие развитию экономики, науки, образования или культуры Эстонии путем создания возможности пользоваться электронными услугами с эстонским цифровым документом. «В текущей ситуации мы не видим выполнения этих целей и считаем, что предоставление электронного резидентства гражданам России и Беларуси пагубно сказывается на развитии экономики и культуры Эстонии», — отметил Яани.

Согласно решению, прием новых электронных резидентов, являющихся гражданами России и Беларуси, будет приостановлен, а уже находящиеся на рассмотрении заявки также будут отклонены. Владельцы действительного цифрового удостоверения личности электронного резидента сохранят его.