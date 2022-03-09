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Таллинн успокаивает: коллапса нет, Центр встречи беженцев справляется с нагрузкой

Ольга Лебедева
Таллинн успокаивает: коллапса нет, Центр встречи беженцев справляется с нагрузкой
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Центр встречи военных беженцев.
Центр встречи военных беженцев. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Ровно неделю назад Таллинн открыл по адресу Нийне, 2 Центр встречи военных беженцев из Украины. Работы много, периодически из-за наплыва посетителей на месте образовываются большие очереди.

«Сегодня (в понедельник — прим. автора) я побывала вместе с украинской семьей в Центре встречи беженцев. На месте работает всего пять чиновников, а людей завозят туда автобусами. Сейчас три часа дня, а очередь не продвинулась. Я так понимаю, что на одну семью уходит чуть ли не два часа. Такими темпами там коллапс случится к завтрашнему дню», - выразила обеспокоенность жительница Таллинна Светлана К., которая лично принимает одну украинскую семью.

По словам Светланы, чтобы получить необходимые услуги, помощь и информацию, каждый военный беженец или семья должны пройти несколько кабинетов, на что уходит так много времени. «Все это адски долго, а работников у города, я так понимаю, нет. Надо кричать об этом, потому что бунтуют даже украинцы, в итоге мы получим недовольство. На месте обязательно должно быть больше сотрудников», - считает Светлана.

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