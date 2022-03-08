Полиция разыскивает 17-летнюю Марелле

С девушкой удалось выйти на контакт в социальных сетях, но она не хочет возвращаться домой и отказывается раскрывать свое местонахождение. Однако, по словам родственников, без посторонней помощи она может попасть в беду.

Марелле может быть и в Тарту, и в Пярну, но нельзя исключать и другие регионы. Когда она уходила из дома, на ней была темно-зеленая куртка с меховым воротником и пестрые рейтузы.