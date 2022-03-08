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Полиция разыскивает 17-летнюю Марелле

rus.postimees.ee
Полиция разыскивает 17-летнюю Марелле
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Марелле.
Марелле. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Марелле, которая не возвращалась домой с 4 марта.

С девушкой удалось выйти на контакт в социальных сетях, но она не хочет возвращаться домой и отказывается раскрывать свое местонахождение. Однако, по словам родственников, без посторонней помощи она может попасть в беду.

Марелле может быть и в Тарту, и в Пярну, но нельзя исключать и другие регионы. Когда она уходила из дома, на ней была темно-зеленая куртка с меховым воротником и пестрые рейтузы.

Если кто-то видел разыскиваемую девушку, или знает, где она может быть, об этом просят сообщить в полицию по номеру 112.

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