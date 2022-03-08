Сегодня правительство решило расширить участие Департамента полиции и погранохраны в выполнении задач Департамента здоровья, связанных с коронавирусом. Делается это, в первую очередь, для завершения уже начатых процедур надзора.
Правительство продлило участие полиции в выполнении задач Департамента здоровья
Правительство продлило участие полиции в выполнении задач Департамента здоровья
Если предыдущим распоряжением Департамент полиции и погранохраны привлекался к выполнению задач по профилактике коронавируса до 14 марта, то сегодняшним решением его полномочия продлеваются на два месяца, до 14 мая.
Расходы, связанные с привлечением Департамента полиции и погранохраны, будут покрыты из неиспользованных в прошлом году средств Департамента здоровья.
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