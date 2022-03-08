Вт, 8.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Правительство продлило участие полиции в выполнении задач Департамента здоровья

rus.postimees.ee
Правительство продлило участие полиции в выполнении задач Департамента здоровья
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Politseiauto. Foto on illustratiivne.
Politseiauto. Foto on illustratiivne. Фото: Arved Breidaks

Сегодня правительство решило расширить участие Департамента полиции и погранохраны в выполнении задач Департамента здоровья, связанных с коронавирусом. Делается это, в первую очередь, для завершения уже начатых процедур надзора.

Если предыдущим распоряжением Департамент полиции и погранохраны привлекался к выполнению задач по профилактике коронавируса до 14 марта, то сегодняшним решением его полномочия продлеваются на два месяца, до 14 мая.

Расходы, связанные с привлечением Департамента полиции и погранохраны, будут покрыты из неиспользованных в прошлом году средств Департамента здоровья.

Ключевые слова
Наверх