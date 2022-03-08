С завтрашнего дня в Эстонии упрощается прием военных беженцев из Украины

«Наша задача - упростить бежавшим от путинской войны людям организацию здесь своей новой временной жизни», - сказала премьер-министр Кая Каллас, по словам которой сегодняшнее решение правительства поможет сократить бюрократию для травмированных случившимся военных беженцев из Украины.

«Большинство прибывающих в Эстонию беженцев - это женщины и дети. Важно, чтобы взрослые как можно скорее нашли себе рабочее место, а дети начали ходить в школу или в детский сад. Это позволит им проще и быстрее адаптироваться к жизни в Эстонии», - добавила она.

Под временную защиту берутся бежавшие в Эстонию жители Украины, которые до начала масштабных военных действий 24 февраля проживали в Украине. Это распространяется на граждан Украины, а также на людей без гражданства, имеющих постоянный вид на жительство в Украине, и на граждан третьих стран, которые из-за опасных для жизни обстоятельств не могут вернуться в родные места. Защита распространяется и на семьи беженцев. Бежавший от войны в Украине человек может ходатайствовать о временной защите на год, а затем продлить этот срок.

Услуги, которые распространяются на находящихся под временной защитой лиц, - это размещение и питание, которое предлагают в сотрудничестве Департамент социального страхования, самоуправления и различные организации, а также близкие этих лиц. На получателей временной защиты распространяется медицинское страхование, которое означает доступ к услугам здравоохранения и лекарствам, им обеспечивается проверка здоровья. Человек имеет право работать в Эстонии, детям обеспечивается доступ к дошкольному и основному образованию. Беженцам полагается и прожиточное пособие, о получении которого можно ходатайствовать в местном самоуправлении. Также у них есть право получать другие денежные пособия, например, семейные. Все нуждающиеся в помощи имеют право на получение неотложной социальной помощи, которую оказывает самоуправление. По потребности беженцы имеют право и на социальные услуги, которые оказывает местное самоуправление. Также военные беженцы могут бесплатно участвовать в программах изучения языка и адаптации.

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что Европейский союз при оказании помощи военным беженцам в условиях вызванного Кремлем кризиса в Украине действовал быстро и единодушно. «В результате этого мы впервые применяем директиву о временной защите. Тем самым мы можем дать украинцам чувство защищенности и социальные гарантии, обеспечив им доступ к образованию, рынку труда и социальной защите».

Министры внутренних дел ЕС на проходившей 3 марта встрече решили запустить в Европейском союзе в действие директиву о временной защите, чтобы предоставить военным беженцам из Украины в упрощенном порядке виды на жительство без создания чрезмерной нагрузки на государственные системы предоставления убежища.

Кроме того, члены правительства одобрили предложения министра внутренних дел о внесении поправок в закон, чтобы внести ясность в законные основания для пребывания и работы в Эстонии военных беженцев из Украины.

Начиная с 27 февраля в Эстонию прибыло, чтобы пока остаться здесь, более 7000 украинцев. До сих пор большая часть военных беженцев приезжала в Эстонию к близким или знакомым. Среди военных беженцев преобладают женщины и дети. По состоянию на сегодняшний день в Эстонию прибыло 2610 детей.