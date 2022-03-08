«Kuuuurija» получила сообщение от Виктора, который хотел перевести деньги своей сестре, проживающей в Украине, но Swedbank тут же арестовал его счет, и поэтому помощь шла намного дольше.
Swedbank арестовал счет человека, который перевел деньги украинским родственникам
Родственники Виктора живут в Украине, где идет война. Многие украинцы вынуждены покидать свои дома с пустыми руками, потому что оставаться в стране опасно.
Поэтому Виктор, проживающий в Эстонии, решил помочь своей семье, переведя 1500 евро на расчетный счет сестры. К сожалению, деньги до сестры дошли не сразу, поскольку Swedbank решил арестовать счет Виктора.
Еще большая путаница возникла, когда банковский счет Виктора был закрыт, а менеджер по работе с клиентами почему-то попросил его войти в аккаунт по телефону.
В понедельник на прошлой неделе Виктор и команда «Kuuuurija» отправились в офис Swedbank на улице Лийвалайя. После этого, к счастью, дело решилось и деньги наконец-то дошли до нуждающихся.
Медиа-менеджер Swedbank Карин Лауримаа прокомментировала ситуацию следующим образом:
«Согласно различным глобальным правилам, банки в Эстонии и других странах обязаны отслеживать платежи в режиме реального времени и следить за тем, чтобы не совершались подозрительные транзакции. Если система обнаружит необычное платежное поведение или признаки подозрительных транзакций, платеж может быть возвращен или приостановлен до выяснения обстоятельств. Мы понимаем, что такая задержка может вызвать временные неудобства для клиента, но просим относиться с пониманием, потому что благодаря нашим мерам безопасности мы быстро выявили более половины мошенничества и тем самым предотвратили финансовые потери для наших клиентов. Этот клиентский кейс также был решен после звонка клиенту и получения дополнительного подтверждения того, что это была желаемая транзакция».