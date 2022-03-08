Swedbank арестовал счет человека, который перевел деньги украинским родственникам

«Согласно различным глобальным правилам, банки в Эстонии и других странах обязаны отслеживать платежи в режиме реального времени и следить за тем, чтобы не совершались подозрительные транзакции. Если система обнаружит необычное платежное поведение или признаки подозрительных транзакций, платеж может быть возвращен или приостановлен до выяснения обстоятельств. Мы понимаем, что такая задержка может вызвать временные неудобства для клиента, но просим относиться с пониманием, потому что благодаря нашим мерам безопасности мы быстро выявили более половины мошенничества и тем самым предотвратили финансовые потери для наших клиентов. Этот клиентский кейс также был решен после звонка клиенту и получения дополнительного подтверждения того, что это была желаемая транзакция».

