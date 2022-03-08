Первое музейное воскресенье собрало более 5000 посетителей.

В сравнении с обычным выходным днем в музейное воскресенье филиалы Таллиннского городского музея посетили в десятки раз больше людей. В общей сложности все филиалы посетили 4806 человек, из них на Кик-ин-де-Кёк пришлось 1950 посетителей, Музей городского быта посетили 900 человек, Музей фотографии – 550, детский музей Мийа-Милла – 450, Музей Каламая – 380, Таллиннский русский музей – 320, Дом Петра I – 256 посетителей. В музеи литературного центра посетителей тоже пришло больше обычного: Музей Таммсааре в прошлое воскресенье посетили 110 человек, Музей Вильде – 119, а Музей Унта – 52 посетителя.

В воскресенье в башне Кик-ин-де-Кёк в качестве добровольца работал курирующий в городе сферу культуры вице-мэр Каарел Оя, по словам которого мероприятие удалось. «Почти все участвовавшие в инициативе музеи посетило в несколько десятков раз больше человек, нежели обычно, и, хотя в некоторых музеях от этого было тесновато, люди преимущественного были настроены позитивно и выражали благодарность. Мы получили хороший опыт, который сможем использовать при организации следующих музейных воскресений, важно, что по случаю этого мероприятия в музеи пришли люди, которые в обычный день не попали бы в них».

По данным Таллиннского городского музея, число посетителей сравнимо с посещением Ночи музеев 2019 года, что означает и то, что здания музеев были заполнены почти до предела, поэтому в интересах посетителей и работников некоторые музеи вводили ограничения на число находящихся в залах людей.

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер в музейное воскресенье пришла в Таллиннский русский музей, там ограничения на вход не устанавливались. «В итоге большинство посетителей остались довольны, и мы получили много отзывов и услышали слова благодарности, особенно если с посетителями удавалось пообщаться лично и как-то повлиять на их опыт посещения музея, - сказала Нургер. – Люди были искренне заинтересованы экспозицией, они говорили, что она заставляет задуматься. Среди посетителей преобладали пенсионеры, семьи с детьми и студенты. Пришли люди, говорящие по-эстонски и по-русски, также было небольшое число туристов», - сказала Нургер.

«Работники музеев хорошо восприняли большой рост числа посетителей. Мы справились благодаря нашим замечательным добровольцам, которым очень понравилась эта акция и они тоже очень ждут следующего музейного воскресенья, чтобы вновь прийти в музей. Разумеется, мы учтем этот опыт в организации следующих мероприятий и подумаем с коллегами, что можно сделать, чтобы найти баланс между ростом числа посетителей и поддержанием качества этого опыта», - рассказала руководитель музея.