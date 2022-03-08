ГОТОВНОСТЬ К КРИЗИСУ ⟩ Берегите себя в киберпространстве, чтобы через вас не атаковали самых слабых

Однако в нынешней напряженной обстановке следует соблюдать особую осторожность в киберпространстве, чтобы случайно не оказаться соучастником атаки или не дать злоумышленнику простую возможность нарушить жизнь Эстонии.

Некоторые из кибератак очень заметны: атаки типа «отказ в обслуживании» привели к отключению веб-сайтов как в России, так и в Украине.

Также злоумышленники получили такой эффективный доступ к некоторым системам, что могли распространять свои сообщения, часто пропагандистского характера, через веб-сайты местных органов власти или даже через автоматические заправки.

Использование повседневных устройств для кибератак Один из основных способов эксплуатации устройств человека без его ведома таков: после получения доступа к устройству злоумышленник подключает его к своему ботнету (botnet (ботнет) от англ. robot (робот) и network (сеть). Киберпреступники используют специальные троянские программы, чтобы обойти систему защиты компьютеров, получить контроль над ними и объединить их в единую сеть (ботнет), которой можно управлять удаленно – ред.). Таким способом он может увеличить мощность для выполнения блокирующих атак, например, при которых веб-сайт или система переполняются массовыми запросами, что делает их неработоспособными. Другой вариант использования ботнетов – например, майнинг криптовалют. Этот процесс требует много энергии, и если для этой цели используется чье-то устройство, владелец может получить неожиданно большой счет за электроэнергию в следующем месяце.

Другие атаки могут быть невидимы для широкой публики. Порой даже невозможно узнать, сколько мейлов ведомств Украины, России или некоторых западных стран отслеживается и разыскивается на предмет стратегически важных данных. И если злоумышленник уже имеет доступ к учреждению – будь то больница или электростанция, – он может сам решить, в какой момент начнет шифровать данные или даже удалять их.

В киберпространстве никогда не было спокойно, но война России в Украине подняла уровень таких угроз, и к этому нужно относиться серьезно. И здесь каждый может внести свой вклад. Не следует полагать, что только специалисты в области ИТ и кибербезопасности могут или умеют бороться с киберугрозами.

А именно, технические гаджеты обычных людей, подключенные к Интернету (маршрутизаторы, камеры видеонаблюдения, смарт-телевизоры или холодильники), а также телефон или компьютер с необновленным программным обеспечением, часто используются для атак типа «отказ в обслуживании» или распространения вредоносных программ.

Если хакеру удастся получить доступ к личному устройству или аккаунту человека, он может использовать их для проведения более крупных атак на кого или что угодно. Поэтому проверяйте и не откладывайте обновление программного обеспечения на любом устройстве, где это возможно.