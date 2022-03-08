Союз владельцев оружия предложил приостановить действие разрешений на оружие граждан РФ

Союз владельцев оружия предложил МВД приостановить действие разрешений на ношение оружия тех проживающих в Эстонии иностранцев, которые являются гражданами России или ее государств-союзников, сообщил во вторник представитель союза. Он добавил, что разрешение на ношение оружия должно быть в Эстонии доступно только гражданам Эстонии, стран ЕС и НАТО.

Кроме того, союз предложил из-за напряженной внутриполитической ситуации увеличить количество боеприпасов, разрешенных для эстонских граждан с разрешением на ношение оружия.

Союз заявил, что война в Украине показала, что оружие в руках гражданских лиц крайне полезно для обезвреживания как отдельных диверсантов, так и враждебных групп и мародеров. Кроме того, вооруженных гражданских лиц можно использовать в качестве опорной структуры для осуществления широкомасштабной государственной обороны и рассеянных боевых действий в случае военного конфликта.

По мнению союза, для обеспечения достаточного резерва обороноспособности нужно, чтобы владельцы оружия по закону могли хранить дома достаточное количество боеприпасов. Нынешняя норма (200 патронов на все огнестрельное оружие) позволяет несколько раз потренироваться в тире, но не является достаточным резервом.

«Вторжение Российской Федерации в Украину и угрозы в адрес западных стран заставили и Союз владельцев оружия испытать тревогу в свете закона об оружии, - сообщил представитель союза. - В Эстонии проживает или обладает видом на жительство значительное число российских граждан, которые обладают эстонским разрешением на ношение оружия и множеством огнестрельного оружия. Среди них есть и спортивные стрелки, которым разрешено обладать большими количествами патронов. Огнестрельное оружие во владении граждан враждебного к Эстонии государства, то есть так называемой «пятой колонны» является серьезной угрозой для безопасности. Если нынешняя Россия захочет дестабилизировать обстановку в Эстонии, этих владельцев оружия можно будет использовать для саботажа и диверсии, а в военных условиях в качестве враждебной поддержки».

По утверждению союза, ему в том числе поступили сообщения, что, например, в Ида-Вирумаа пророссийски настроенные охотники уже угрожали сторонникам Украины. Информация передана полиции.