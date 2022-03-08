Санкции и контейнерные перевозки: что происходит с российским транзитом?

По словам главы Maersk Eesti Маргуса Индуса, последствия принятого руководством компании решения начнут ощущаться в Эстонии примерно через полтора месяца, поскольку не все суда, направлявшиеся в Россию, были остановлены или перенаправлены: товар, который уже находится в пути, по возможности будет доставлен, при этом Maersk не принимает новые заказы на перевозки в Россию или из России.