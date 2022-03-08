На прошлой неделе компания Maersk объявила, что временно приостановит все контейнерные перевозки, связанные с Россией, пишет Äripäev, добавляя, что бойкот коснется также эстонского филиала компании и местного транзита.
Санкции и контейнерные перевозки: что происходит с российским транзитом?
По словам главы Maersk Eesti Маргуса Индуса, последствия принятого руководством компании решения начнут ощущаться в Эстонии примерно через полтора месяца, поскольку не все суда, направлявшиеся в Россию, были остановлены или перенаправлены: товар, который уже находится в пути, по возможности будет доставлен, при этом Maersk не принимает новые заказы на перевозки в Россию или из России.
Как рассказывает Индус, больше всего транзитных грузов для России компания доставляла в эстонские порты из стран Дальнего Востока - через месяц-полтора объемы этих перевозок сократятся до нуля.
В целом же прекращение торговли с Россией не окажет существенного влияния на Maersk, предполагает Маргус Индус, поскольку объемы российских контейнерных перевозок через Эстонию и до начала войны в Украине были невелики.
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